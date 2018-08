Televizyon Dizileri Dil Öğrenmeye Yardımcı Oluyor

Dil öğrenenlerin başvurduğu bir başka yöntemse televizyon programlarını İngilizce altyazıyla izlemek. Bilim dergisi PLOS One'ın 2016'da yaptığı bir araştırmaya göre, anadili İspanyolca olan 60 öğrenci, İngiliz tarihi dram dizisi Downton Abbey'nin bir bölümünü İngilizce altyazıyla izledi. Bu öğrenciler, bölümü altyazısız izleyenlere kıyasla daha fazla İngilizce becerisi elde etti.

Dil öğrenme uygulaması Duolingo'ya göre İngilizce, 116 ülkede en çok öğrenilen dil. Uygulama, 300 binden fazla derslikte kullanılıyor.

Anadili İngilizce olmayanlara dil öğrenmede yardımcı olan başka popüler televizyon programlarıysa animasyon komedi dizisi Simpsons, New York'ta yaşayan bir grup arkadaşın geçmişlerini hatırladıkları How I Met Your Mother ve New Mexico eyaletinde metanfetamin satıcısına dönüşen bir lise öğretmeninin yaşadıklarını konu alan Breaking Bad.

Kaplan'ın araştırmasında Friends dizisini İngilizce öğrenmede yararlı bulanların çoğu, dil öğrenimlerine Amerika'da devam etme olasılıklarının yüksek olduğunu söyledi.