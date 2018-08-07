Televizyon Dizileri Dil Öğrenmeye Yardımcı Oluyor

Kimilerine göre televizyon izlemek, beyni çürüten, zekayı tembelleştiren bir iş.

Ancak araştırmalara göre televizyon, bir eğlence aracı olmanın yanı sıra İngilizce öğrenenlerin de sıklıkla başvurdukları çok popüler bir araç.

Eğitim şirketi Kaplan International'ın 2012'de yaptığı ankete katılanların yüzde 82'si, televizyon izlemenin dil öğrenimine yardımcı olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 26'sı sevilen komedi serisi Friends'in İngilizce'yi anlamada kendilerine en çok yardımcı olan televizyon dizisi olduğunu kaydetti.

Friends, bir grup Amerikalı gencin evde, işte ya da sık sık gittikleri Central Perk adlı kafede başlarından geçenleri anlatıyor. Kafenin adı, New York'un ünlü Central Park'ından esinlenerek konmuş. ”Perk” ise İngilizce'de kahve demlemek ya da filtrelemek anlamına gelen ”percolate” kelimesi kısaltılarak elde edilmiş.

Eğitim yayıncısı Pearson English'in 2015'te yaptığı bir araştırma, İngilizce öğrenenlerin yüzde 58'inin film ya da televizyon programlarından yararlandığını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 24'ü, başkan olmak için elinden gelen herşeyi yapan bir Kongre üyesini konu alan siyasi dram House of Cards'ın, İngilizce becerilerini geliştirmede kendilerine en çok yardımcı olan dizi olduğunu söyledi.