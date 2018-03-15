Televizyon yorumcusu Lawrence Kudlow, Trump'ın yeni baş ekonomi danışmanı

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanlığına televizyon yorumcusu ekonomist Lawrence (Larry) Kudlow getirildi.

Beyaz Saray, Kudlow'un teklifi kabul ettiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn, ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

Daha önce Bear Sterns yatırım bankasında ekonomist olarak çalışan Kudlow, iş dünyasına ilişkin haber kanalı CNBC'de yorumcu olarak çalışıyordu.

Kudlow, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi'nin de başkanlığını yürütecek.

ABD Başkanı Trump'ın ilk zamanlardan beri destekçisi olan Kudlow, muhafazakâr bir isim olarak biliniyor.

Lawrence Kudlow kimdir?

New Jersey eyaletinde doğan ve büyüyen Kudlow, üniversitede kamu ve uluslararası ilişkiler okudu.

Ekonomi kariyerine ise ABD Merkez Bankası'nın New York ofisinde kıdemce düşük bir görevde başladı.

Daha sonra ise New York borsasındaki şirketler için ekonomist olarak çalıştı. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminde de ekonomist olarak görev yaptı.