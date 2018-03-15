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Televizyon yorumcusu Lawrence Kudlow, Trump'ın yeni baş ekonomi danışmanı

15.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanlığına televizyon yorumcusu ekonomist Lawrence (Larry) Kudlow getirildi.

Televizyon yorumcusu Lawrence Kudlow, Trump'ın yeni baş ekonomi danışmanı

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanlığına televizyon yorumcusu ekonomist Lawrence (Larry) Kudlow getirildi.

Beyaz Saray, Kudlow'un teklifi kabul ettiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn, ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

Daha önce Bear Sterns yatırım bankasında ekonomist olarak çalışan Kudlow, iş dünyasına ilişkin haber kanalı CNBC'de yorumcu olarak çalışıyordu.

Kudlow, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi'nin de başkanlığını yürütecek.

ABD Başkanı Trump'ın ilk zamanlardan beri destekçisi olan Kudlow, muhafazakâr bir isim olarak biliniyor.

Kudlow

Lawrence Kudlow kimdir?

New Jersey eyaletinde doğan ve büyüyen Kudlow, üniversitede kamu ve uluslararası ilişkiler okudu.

Ekonomi kariyerine ise ABD Merkez Bankası'nın New York ofisinde kıdemce düşük bir görevde başladı.

Daha sonra ise New York borsasındaki şirketler için ekonomist olarak çalıştı. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminde de ekonomist olarak görev yaptı.

Kudlow, 1994 yılında Amerikan New York Times gazetesine verdiği röportajda, bunun başkalarına yardımcı olmasını umduğunu söyleyerek, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadelesini anlatmıştı. Bu sorun, Bear Sterns yatırım bankasından istfa etmesine yol açmıştı.

Kudlow, daha sonra ise radyo ve televizyon programlarında sunucu ve yorumcu olarak çalışmıştı.

Tüketici harcamalarını artıracağı ve ekonomik büyüme sağlayacağı gerekçesiyle düşük vergileri destekleyen bir isim olarak bilininen Kudlow, Trump'ın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getirme planını eleştirmişti.

Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika'yı bu planın dışında tutma kararını doğru bulduğunu belirtmişti.

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