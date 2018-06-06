Temel Karamollaoğlu Diyarbakır'da: 'HDP ile ittifak yaparsak oy kaybedecektik'

Kürt meselesine çözüm önerileri arasında seçim barajının kaldırılması ve bölgede yerel seçimlerin yenilenmesi de yer alıyordu.

Karamollaoğlu'nun gündeminde ana dilde eğitim ve Kürtlerin hak ve özgürlüklerini gözetecek yeni Anayasa'nın hazırlanması da vardı.

1990'lı yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetlerden, ana dilde eğitim hakkına kadar pek çok konuda açıklama yapan Karamollaoğlu, çözüm süreciyle ilgili olarak "AKP'nin oy, örgütünse alan kazanma çabası maalesef çözüm sürecini sonuçsuz kılmıştır" dedi.

Karamollaoğlu burada siyasetçilerin, gazetecilerin ve STK'ların katılımı ile soruları yanıtladı ve Saadet Partisi'nin hazırladığı Kürt raporunu açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, bugün Diyarbakır'da partisinin Kürt Raporu'nu açıkladı ve destekçileriyle buluştu.

"İnanıyorum ki bu seçimlerde kimsenin beklemediği bir netice alacağız. Bir dip dalga geliyor ve bu dip dalga bizi hem mecliste hem de cumhurbaşkanlığında en güçlü grup haline getirecek."

"Bazılarınız beni hayalperest bulabilir ama gördüğüm manzara bunu söylüyor. Diyarbakır'da gördüğüm bu coşku ister istemez ümitlerimi artırıyor."

"Memleketimizde ne yazık ki bir kutuplaşma var. Biz kimsenin hasmı veya düşmanı değiliz. Bu ülkede kardeş olarak yaşamaya mecburuz."

Haşimi, SP'nin oylarını artırır mı?

Miting salonunda sık sık Saadet Partisi'nin Diyarbakır birinci sıra adayı Haşim Haşimi'ye destek tezahüratları yapılıyor.

7 Haziran'da AKP'den, 1 Kasım'da Diyarbakır'dan bağımsız aday olan Haşimi, 24 Haziran seçiminde Saadet Partisi'ni tercih etti.

Peyas'tan gelen Hacı Hediye daha önce farklı partilere oy verdiğini ama bu sefer Haşim Haşimi için Saadet partisine oy vereceğini söylüyor:

"İnşallah dualarımızla Haşimi seçilir. Hepimiz onu çok seviyoruz çünkü o bizim şeyhimiz. Vekil olursa herkese çok faydalı bir milletvekili olacaktır."

Haşimi ise Saadet Partisi olarak seçmenlerden 'ödünç bir oy' istedikelerini şöyle söylüyor: