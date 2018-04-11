Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan Yeniden Aday Olmayacak

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan Kasım’da yapılacak kongre seçimlerinde yeniden seçilmek için aday olmayacağını açıkladı.

Ryan’ın ofisinden yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı’nın görev süresinin sonuna kadar hizmet edeceği ve Ocak’ta emekliye ayrılacağı belirtildi.

Danışmanı Brendan Buck, “Yaklaşık 20 yıl Temsilciler Meclisi’nde bulunduktan sonra Temsilciler Meclisi Başkanı, bir koca ve baba olarak ailesine daha fazla zaman ayırmaya hazır” dedi.

48 yaşındaki Ryan’ın ayrılığı, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutma planlarını, Başkan Donald Trump’a destek oranlarının düşük olması nedeniyle daha karışık hale getirebilir.

Ryan’ın yeniden aday olmayacağını açıklaması aslında sürpriz değil. Politico Aralık ayında Ryan’ın çevresine 2018 Kongre seçimlerinden sonra emekli olmak istediğini belirttiğini kaydetmişti.