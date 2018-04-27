Temsilciler Meclisi ‘Trump’ Dosyasını Kapattı

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Rusya soruşturmasıyla ilgili nihai raporunu açıkladı. Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi ile Rusya arasında, 2016 başkanlık seçimleri sürecinde herhangi bir gizli işbirliğiyle ilgili delilin bulunmadığı sonucuna varıldı.

Komisyon ayrıca Rusya’nın siber saldırılar ve sosyal medya aracılığıyla ABD’de huzursuzluk çıkarmaya çalıştığını da kaydetti. Raporun bazı bölümleri ulusal güvenlik gerekçesiyle sansürlendi. Cumhuriyetçiler, kamuya daha fazla bilgi sağlamak için istihbarat dairelerine bu konuda baskı yapacaklarını açıkladı. Cumhuriyetçi üye Mike Conaway, istihbarat dairelerinin sansüründen fazlasıyla rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Partiler üstü olacağı sözüyle başlatılan istihbarat komisyonu soruşturması, nihayetinde partiler arası çekişmelere yenik düşmüştü. Cumhuriyetçiler geçen ay temel bulguları kamuoyuyla paylaşmıştı. Komisyondaki Demokrat temsilciler ise, yeterince tanık dinlenmediği ve kanıt toplanmadığını öne sürerek rapora karşı çıkıyor.

Komisyonun nihai raporunu açıklamasından kısa süre sonra Trump, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı, Rusya ile arasında hiçbir gizli bağlantı olmadığını tekrarlayan ABD Başkanı, "Tam bir cadı avı! Hemen şimdi sona ermeli!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Senato İstihbarat Komisyonu ile Senato Adalet Komisyonu’nun soruşturmaları sürüyor. Özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması da gündemden düşmüyor.

