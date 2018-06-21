Temsilciler Meclisi’nde Göçmenlik Tasarıları Oylanacak

Başkan Donald Trump’ın ABD-Meksika sınırında aileleri birbirinden ayırma politikasına son veren kararnameyi imzalamasından bir gün sonra, Temsilciler Meclisi de hem bu ayırma meselesi hem de ülkede bölünme yaratan diğer bazı hususlarda iki ayrı göçmenlik tasarısını oylayacak.

Oylamanın nasıl sonuçlanacağı belirsiz. Tasarılardan biri daha katı bir çizgiye sahipken, diğeriyse Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar ve ılımlı kanatları arasında bir uzlaşıyı temsil ediyor.

Trump bu sabah erken saatlerde Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Temsilciler Meclisi’nde göçmenlikle ilgili herhangi bir tasarının gereken oyu toplayıp toplayamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi ve Demokratları suçladı.

Trump mesajında, “Senato’da Demokratlar’ın 9 oyuna ihtiyaç varken ve Demokratlar sadece engelleme peşindeyken (Bunun ara seçimlerde kendilerine yarayacağını düşünüyorlar) Temsilciler Meclisi’nin iyi göçmenlik tasarıları hazırlamasının amacı ne? Cumhuriyetçiler aptal ‘Filibuster’ uygulamasından kurtulmalı-Sizi öldürüyor bu” diye yazdı.