Temsilciler Meclisi’nde Göçmenlik Tasarıları Oylanacak

Başkan Donald Trump’ın ABD-Meksika sınırında aileleri birbirinden ayırma politikasına son veren kararnameyi imzalamasından bir gün sonra, Temsilciler Meclisi de hem bu ayırma meselesi hem de ülkede bölünme yaratan diğer bazı hususlarda iki ayrı göçmenlik tasarısını oylayacak.
Oylamanın nasıl sonuçlanacağı belirsiz. Tasarılardan biri daha katı bir çizgiye sahipken, diğeriyse Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar ve ılımlı kanatları arasında bir uzlaşıyı temsil ediyor.
Trump bu sabah erken saatlerde Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Temsilciler Meclisi’nde göçmenlikle ilgili herhangi bir tasarının gereken oyu toplayıp toplayamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi ve Demokratları suçladı.
Trump mesajında, “Senato’da Demokratlar’ın 9 oyuna ihtiyaç varken ve Demokratlar sadece engelleme peşindeyken (Bunun ara seçimlerde kendilerine yarayacağını düşünüyorlar) Temsilciler Meclisi’nin iyi göçmenlik tasarıları hazırlamasının amacı ne? Cumhuriyetçiler aptal ‘Filibuster’ uygulamasından kurtulmalı-Sizi öldürüyor bu” diye yazdı.
Uzlaşı tasarısı, sınırı yasadışı geçmeleri halinde çocuklar ve velilerinin birlikte tutulmasını öngören bir düzenlemeleri içeriyor. Tasarı ayrıca, Trump’ın kampanya döneminden bu yana sözünü verdiği sınıra duvar inşasına projesine 25 milyar dolarlık fon sağlıyor, yeşil kart piyangosu sisteminde değişiklikler yapıyor ve çocukken ABD’ye gelen genç belgesiz göçmenlere vatandaşlık yolunu açıyor.
Cumhuriyetçiler Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu oluşturuyor. Başkan Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan dahil parti liderleri, tasarıya destek için hafta içinde Kongre üyeleri nezdinde lobi yaptı.
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın müşaviri Gene Hamilton’a göre, Trump’ın dün imzaladığı kararname, imzayla birlikte yürürlüğe girdi. Ancak Hamilton, şimdi “bunu takiben uygulama aşaması” olacağını söyledi.
Hamilton gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda bir aileyi 20 güne kadar birlikte tutma yönünde yasal yetkiye sahibiz” dedi. Hamilton bununla birlikte, ailelerin bu zaman dilimini aşan sürelerde birlikte tutulabilmesi için California bölge mahkemesi yargıcı Dolly Gee’nin bir hüküm vermesinin “kritik önem” taşıdığını söyledi.
Kararnameye göre, İç Güvenlik Bakanı, bazı istisnalar dışında, göçmen ailelerin kaçak giriş ya da göçmenlik statüsüyle ilgili yasal süreçleri devam ederken bu ailelerin himayesine sahip olacak. Kararname ayrıca, Savunma Bakanlığı’nı ailelerin barınması için tesis sağlama ya da inşa etmekle görevlendiriyor. Adalet Bakanlığı’ndan da “tutulan ailelerle ilgili dosyaları karara bağlamaya mümkün olduğu kadar öncelik vermesi” isteniyor.
Trump, yönetiminin kaçak göçe karşı “sıfır hoşgörü” politikasının sona ermediğinin de altını çizdi.
Trump ve yönetimin diğer üst düzey yetkilileri günlerdir, kamuoyunda oldukça tepki gören aileleri birbirinden ayırma politikasını tersine çevirecek yetkiye sahip olmadıklarını, bunu sadece Kongre’nin yasa çıkararak yapabileceğini savunuyordu.
ABD son 6 hafta içerisinde 2 bin 300 küçük çocuğu ailelerinden ayırarak gözaltı merkezlerine gönderdi, ebeveynlerini de ülkeye yasadışı girmekten mahkemeye çıkardı.
Bu uygulamayı sert eleştirenler arasında iş dünyası ve dini liderler, 4 eski başkan eşi (First Lady) ve Trump’ın eşi Melania Trump da vardı.
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