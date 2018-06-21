HABER

Temsilciler Meclisi’nde Göçmenlik Tasarıları Oylanacak

21.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın ABD-Meksika sınırında aileleri birbirinden ayırma politikasına son veren kararnameyi imzalamasından bir gün sonra, Temsilciler Meclisi de hem bu ayırma meselesi hem de ülkede bölünme yaratan diğer bazı hususlarda iki ayrı göçmenlik tasarısını oylayacak

Temsilciler Meclisi’nde Göçmenlik Tasarıları Oylanacak

Başkan Donald Trump’ın ABD-Meksika sınırında aileleri birbirinden ayırma politikasına son veren kararnameyi imzalamasından bir gün sonra, Temsilciler Meclisi de hem bu ayırma meselesi hem de ülkede bölünme yaratan diğer bazı hususlarda iki ayrı göçmenlik tasarısını oylayacak.

Oylamanın nasıl sonuçlanacağı belirsiz. Tasarılardan biri daha katı bir çizgiye sahipken, diğeriyse Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar ve ılımlı kanatları arasında bir uzlaşıyı temsil ediyor.

Trump bu sabah erken saatlerde Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Temsilciler Meclisi’nde göçmenlikle ilgili herhangi bir tasarının gereken oyu toplayıp toplayamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi ve Demokratları suçladı.

Trump mesajında, “Senato’da Demokratlar’ın 9 oyuna ihtiyaç varken ve Demokratlar sadece engelleme peşindeyken (Bunun ara seçimlerde kendilerine yarayacağını düşünüyorlar) Temsilciler Meclisi’nin iyi göçmenlik tasarıları hazırlamasının amacı ne? Cumhuriyetçiler aptal ‘Filibuster’ uygulamasından kurtulmalı-Sizi öldürüyor bu” diye yazdı.

​Uzlaşı tasarısı, sınırı yasadışı geçmeleri halinde çocuklar ve velilerinin birlikte tutulmasını öngören bir düzenlemeleri içeriyor. Tasarı ayrıca, Trump’ın kampanya döneminden bu yana sözünü verdiği sınıra duvar inşasına projesine 25 milyar dolarlık fon sağlıyor, yeşil kart piyangosu sisteminde değişiklikler yapıyor ve çocukken ABD’ye gelen genç belgesiz göçmenlere vatandaşlık yolunu açıyor.

Cumhuriyetçiler Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu oluşturuyor. Başkan Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan dahil parti liderleri, tasarıya destek için hafta içinde Kongre üyeleri nezdinde lobi yaptı.

​ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın müşaviri Gene Hamilton’a göre, Trump’ın dün imzaladığı kararname, imzayla birlikte yürürlüğe girdi. Ancak Hamilton, şimdi “bunu takiben uygulama aşaması” olacağını söyledi.

Hamilton gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda bir aileyi 20 güne kadar birlikte tutma yönünde yasal yetkiye sahibiz” dedi. Hamilton bununla birlikte, ailelerin bu zaman dilimini aşan sürelerde birlikte tutulabilmesi için California bölge mahkemesi yargıcı Dolly Gee’nin bir hüküm vermesinin “kritik önem” taşıdığını söyledi.

Kararnameye göre, İç Güvenlik Bakanı, bazı istisnalar dışında, göçmen ailelerin kaçak giriş ya da göçmenlik statüsüyle ilgili yasal süreçleri devam ederken bu ailelerin himayesine sahip olacak. Kararname ayrıca, Savunma Bakanlığı’nı ailelerin barınması için tesis sağlama ya da inşa etmekle görevlendiriyor. Adalet Bakanlığı’ndan da “tutulan ailelerle ilgili dosyaları karara bağlamaya mümkün olduğu kadar öncelik vermesi” isteniyor.

Trump, yönetiminin kaçak göçe karşı “sıfır hoşgörü” politikasının sona ermediğinin de altını çizdi.

Trump ve yönetimin diğer üst düzey yetkilileri günlerdir, kamuoyunda oldukça tepki gören aileleri birbirinden ayırma politikasını tersine çevirecek yetkiye sahip olmadıklarını, bunu sadece Kongre’nin yasa çıkararak yapabileceğini savunuyordu.

ABD son 6 hafta içerisinde 2 bin 300 küçük çocuğu ailelerinden ayırarak gözaltı merkezlerine gönderdi, ebeveynlerini de ülkeye yasadışı girmekten mahkemeye çıkardı.

Bu uygulamayı sert eleştirenler arasında iş dünyası ve dini liderler, 4 eski başkan eşi (First Lady) ve Trump’ın eşi Melania Trump da vardı.

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
Herkese tatlı rüyalar: Uyku hakkında 5 gerçekHerkese tatlı rüyalar: Uyku hakkında 5 gerçek
21 Haziran Amerikan Basınından Özetler21 Haziran Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

İlginizi Çekebilir

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.