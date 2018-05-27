Temsilciler Meclisi'nde İki İmzaya İhtiyaç Var

İki imza. Çocuk yaşta Amerika’ya getirilmiş 700 bin kişinin durumu ve sınır güvenliği konusunda Temsilciler Meclisi oylamasında tüm ihtiyaç iki imza daha. Ilımlı Cumhuriyetçiler iki hafta once göçmenlik yasası konusunda verilen dilekçe karşısında çoğunluk arayışına girdiğinden bu yana parti içerisindeki destek arttı. Dilekçenin Temsilciler Meclisi’inde görüşülmeye başlanması için 218 imzaya ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada 193 Demokrat üyenin imza vereceği düşünüldüğünde, Cumhuriyetçilerin sadece iki imzaya ihtiyacı kalmış durumda. Ancak bu çabalar Kongre’nin 11 günlük tatil süreci dolayısıyla bir süre askıya alınmış olacak ve herkese bir sonraki adımın ne olacağını düşünme fırsatı verecek. Dilekçeye imza koyan 23 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinin çoğu Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde bu konu karşılarına geldiklerinde zorlanacaklar. DACA programı olarak bilinen ve çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak yollardan Amerika’ya getirilmiş kişilerin statülerini belirleyen programla ilgili tartışma geçen Eylül ayında Başkan Trump’ın söz konusu program yenilemeyeceğini söylemesinden bu yana devam ediyor.Trump programı uzatmadı ve Kongre’den kalıcı yasal bir çözüm üretmesini istedi.

Kongre üyeleri Washington’a döndüklerinde sıkışık bir takvimle karşı karşıya kalacaklar. Dilekçeye imza koyanlardan biri olan Cumhuriyetçi Jeff Denham Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada 7 Haziran’ın dilekçenin yürürlüğe girmesi için son gün olduğunu söyleyerek daha sonra başlayacak olan 7 haftalık tatil sürecini hatırlattı. Denham, Temsilciler Meclisi liderleri ve özgürlük grubuyla yapılan görüşmelerde muhafazakar bloğun DACA üyelerine vatandaşlık hakkı verilmesi karşılığında ciddi güvenlik garantileri arayışında olduklarını ve bu görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi. Anlaşmanın 12 yıllık süre sonunda DACA üyelerine vatandaşlık hakkı vereceğini belirten Denham, “Prensipte bir anlaşmaya vardık. Şimdi bunu kağıda dökmeye çalışıyoruz. Daha ilerleme sağlayacağımızı varsayıyoruz ve 7.sindeki toplantımıza getireceğiz metni. İki saatlik göçmenlikle ilgili toplantımızda görüşeceğiz. Eğer görüşmeler kesilirse oylama için hazırlanmış olacağız” dedi. Tasarı’nın onaylanmak üzere Başkan Trump’ın önüne gelip gelmeyeceği konusunda bu görüşme belirleyici olacak. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan söz konusu çabaları “nafile” olarak nitelendirdi ve yasanın ciddi bir şansı olması için bunu oylamaya sunmak istediğini söyledi.