Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler Tartışmalı İç Yazışmayı Kamuya Açtı

FBI ise bu belgenin yanlış bilgiler içerdiğini ve kritik eksiklikler içerdiğini belirtmişti. Belge, hem şu anda görev yapan hem de eski FBI ve Adalet Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, Trump kampanyasının eski bir danışmanının iletişimlerini takip altına almak için izleme emri çıkardığını öne sürüyor.

Trump, "Bence bu berbat. Doğruyu bilmek mi istiyorsunuz? Bence bu utanç verici. Bu ülkede olanlar utanç verici” diye konuştu.

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın güçlü itirazlarına rağmen belgenin yayınlanmasını destekliyordu. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, belgenin "çok sayıda kişinin kendilerinden utanması gerektiğini” gösterdiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, FBI'ın Trump kampanyası ve Rusya'yla ilgili soruşturması hakkındaki tartışmalı iç yazışmayı kamuya açtı. Cumhuriyetçiler, belgenin, FBI'ın, soruşturmanın ilk aşamalarında, izleme faaliyetleri konusunda suistimallerde bulunduğunu gösterdiğini savunuyor.

Belgede ayrıca, İngiliz bir casus tarafından yürütülen ve Demokrat Parti tarafından kısmen finansmanı sağlanan bir araştırmanın, izleme emri başvurusunda yer alan iddiaların temelini oluşturduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyetçiler, söz konusu araştırmanın kanıtlanmamış iddialar içerdiğini ve bu nedenle izleme emri çıkarılması için bir temel oluşturamayacağını kaydediyor.

Belgenin yayınlanmasıyla, Trump'la FBI ve Adalet Bakanlığı liderleri arasındaki bölünmenin muhtemelen daha da aracağı yorumları yapılıyor. Trump belgenin kamuya açılmasının, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasını baltalamasını ümit ediyor. Trump bu soruşturmayı "cadı avı” olarak niteliyor.

Başkan Trump bu sabah paylaştığı Twitter mesajında, "FBI ve Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkililer ve soruşturma ekibi, saygıdeğer soruşturma sürecini Demokratların lehine, Cumhuriyetçilerin aleyhine siyasallaştırdılar. Bunlar kısa bir süre önce düşünülemezdi bile. Alt mevkidekiler harika insanlar” diye yazmıştı.