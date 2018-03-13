Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçileri Rusya Soruşturmasını Bitirdi: ‘Gizli İşbirliği Yok’

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında gizli işbirliği ya da koordinasyon olmadığı bulgusuna vardı. Bu konudaki taslak raporunun tamamlayan Cumhuriyetçiler’in bu adımı Beyaz Saray’da memnuniyetle karşılanırken, raporu ilk kez bugün görmeleri beklenen Demokratlar ise öfkeli.
Cumhuriyetçi Parti Teksas milletvekili Mike Conaway bir yıldır süren incelemenin ardından komisyonun tanıkları sorgulama sürecini tamamladığını ve şimdi raporu Demokratlarla paylaşacaklarını açıkladı. Conaway, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili yürütülen soruşturmaların Temsilciler Meclisi ayağını yönetiyordu.
Conaway gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gizli işbirliği yönünde hiçbir kanıt bulmadık” derken, gizli işbirliği olduğuna inananların çok fazla casus romanı okuduğu öngörüsünde bulundu.
Trump da bu gelişmeden birkaç saat sonra Twitter üzerinden büyük harflerle paylaştığı mesajda, “Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, 14 ay süren derin incelemenin ardından, Trump kampanyasıyla Rusya arasında 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek için gizli işbirliği ya da koordinasyon olduğu yönünde hiçbir kanıt bulmadı” diye yazdı.
Kararı bu sabah California’ya hareketinden önce bir kez daha öven Trump, “Bu karardan dolayı çok çok mutluyuz. Hiçbir şüphe bırakmayan kuvvetli bir karardı ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na teşekkür etmek istiyorum” ifadesini kullandı.
Conaway, raporun Demokratlar ve istihbarat camiası tarafından gözden geçirilene kadar kamuoyuna açılmayacağını belirtti. Bu sürecin haftalar alabileceği belirtiliyor. Demokratların da çok farklı sonuçlar içeren kendi ayrı raporlarını yayınlaması bekleniyor.
Taslak raporda ayrıca, Rusya’nın seçimlere müdahalesinin Trump’a yardım etmeyi amaçladığı yönünde istihbaratın vardığı bulguya da itiraz ediliyor. İstihbarat Komisyonu yetkilileri, bu değerlendirmede istihbarat servislerince kullanılan ham materyalleri yüzlerce saat gözden geçirdiklerini ve bunların Trump’a yardım edildiği iddiasında bulunabilecek standartları karşılamadığını söylediler.
Conaway, istihbaratın değerlendirmesi ve bunun güvenilirliği konusunda ikinci bir rapor daha olacağını kaydetti.
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü de (DNI) Cumhuriyetçilerin kararının ardından yaptığı açıklamada, istihbarat camiasının bulgularının arkasında olduklarını vurguladı. DNI sözcüsü Brian Hale, komisyonun raporunda yer alan bulguları inceleyeceklerini belirtti.
Conaway’a göre, raporda, Rusya’nın seçimlere müdahalesi dahil diğer birçok ayrıntıda istihbaratın değerlendirmesiyle aynı görüş dile getiriliyor. Rusya’nın seçimler sırasında Amerikan kurumlarına siber saldırıları ve huzursuzluk yaratmak için sosyal medyayı kullanımı gibi faaliyetlerine de raporda değiniliyor. Ayrıca bir önceki başkan Barack Obama yönetiminin yetkilileri, istihbarat camiasından medyaya bilgi sızdırmalar konusunda “sönük” bir yanıt ve tepki vermekle suçlanıyor.
Raporda, seçim güvenliğinin nasıl geliştirilmesi, siber saldırılara nasıl yanıt verilmesi gerektiği gibi hususlar dahil en az 25 tavsiye yer alıyor.
Demokratlar komisyondaki Cumhuriyetçileri soruşturmayı kısa kesmekle eleştiriyor ve gizli işbirliği yapılmadığı yönünde bir yargıya varmak için yeterli sayıda tanığın ifadesinin alınmadığını savunuyor.
İstihbarat komisyonunun en kıdemli Demokrat üyesi California milletvekili Adam Schiff, Cumhuriyetçilerin bu soruşturmayı bitirerek Trump’ı korumayı amaçladığını öne sürdü. Schiff, gelişmeyi “trajik bir dönemeç” olarak tanımladı ve tarihin bunu yapan Cumhuriyetçileri sert şekilde yargılayacağı görüşünü dile getirdi.
Conaway, Haziran 2016’da Trump Tower’da Ruslarla Trump kampanyası yetkilileri arasındaki görüşmede “uygunsuz” bir içerik olduğu yönünde bir kanıtın da bulunmadığını söyledi ancak bu görüşme kararını yanlış bir hareket olarak niteledi.
Kendisi de ayrı soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komisyonu’nun da gelecek haftalarda seçim güvenliğiyle ilgili bir raporu açıklaması bekleniyor. Senato komisyonunun, Trump kampanyasıyla Rusya arasında gizli işbirliği iddiasına yönelik daha tartışmalı husustaki bulgularını ise daha ileri bir tarihte açıklaması öngörülüyor.
Rusya’nın seçimlere müdahalesini soruşturan bir başka taraf olan Senato Adalet Komisyonu’nun da, Trump kampanyasıyla Ruslar arasında 2016’daki görüşmeye katılan bazı kişilerle kapalı kapılar ardında yapılan mülakatların dökümünü açıklaması bekleniyor. Komisyonun nihai bir rapor hazırlayıp hazırlamayacağı ise net değil.
Kongre’de yürütülen soruşturmalar, özel yetkili savcı Robert Mueller’in soruşturmasından tamamen ayrı nitelik taşıyor.
Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!
Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı! İlk açıklama geldi
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum