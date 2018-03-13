Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçileri Rusya Soruşturmasını Bitirdi: ‘Gizli İşbirliği Yok’

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında gizli işbirliği ya da koordinasyon olmadığı bulgusuna vardı. Bu konudaki taslak raporunun tamamlayan Cumhuriyetçiler’in bu adımı Beyaz Saray’da memnuniyetle karşılanırken, raporu ilk kez bugün görmeleri beklenen Demokratlar ise öfkeli.

Cumhuriyetçi Parti Teksas milletvekili Mike Conaway bir yıldır süren incelemenin ardından komisyonun tanıkları sorgulama sürecini tamamladığını ve şimdi raporu Demokratlarla paylaşacaklarını açıkladı. Conaway, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili yürütülen soruşturmaların Temsilciler Meclisi ayağını yönetiyordu.

Conaway gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gizli işbirliği yönünde hiçbir kanıt bulmadık” derken, gizli işbirliği olduğuna inananların çok fazla casus romanı okuduğu öngörüsünde bulundu.

Trump da bu gelişmeden birkaç saat sonra Twitter üzerinden büyük harflerle paylaştığı mesajda, “Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, 14 ay süren derin incelemenin ardından, Trump kampanyasıyla Rusya arasında 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek için gizli işbirliği ya da koordinasyon olduğu yönünde hiçbir kanıt bulmadı” diye yazdı.