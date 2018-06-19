Tenis efsanesinin pasaportu sahte mi?

Elindeki belge tartışma konusu oldu. Deutsche Welle tartışmalı pasaportun kopyasını ele geçirdi.Aslında Boris Becker'in ikinci vatanı olan İngiltere'deki iflas davası 21 Haziran'da sona erecek ve tenis ikonasının bütün borçları silinmiş olacaktı. Ancak tasfiye memuru Mark Ford Boris Becker işbirliği yapmadığı gerekçesiyle davanın uzatılmasını istedi. Yetkili mahkeme de başvuruyu kabul etti. Neticede Boris Becker hakkındaki hukuki işlemlerin devamına karar verilmiş oluyordu.

Becker'in avukatları birkaç gün önce eski tenis yıldızının diplomatik pasaport sahibi olduğunu açıklayarak sürpriz yaptılar. Buna göre Becker'in diplomatik dokunulmazlığı vardı ve hakkında takibat yapılamazdı. Şimdi Becker'in diplomatik pasaportu yüzünden adeta polisiye bir hikaye yaşanıyor.

Diplomat mı, değil mi?

Becker kendi ifadesine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) tarafından spor ile insani ve kültürel faaliyetlerin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki ataşeliğine atanmıştı. OAC'nin AB Büyükelçisi Daniel Emery Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada Becker'i doğrulamıştı. Emery, Becker'in OAC'nin diplomatik pasaportuna sahip olduğunu, masraflarını cebinden karşıladığını, kendisine ödeyecek paraları olmadığını ve iç savaştan sonra OAC'ye yardım etmek amacıyla ülkesinin Brüksel Büyükelçiliğine ataşe olarak atandığını' söylemişti.