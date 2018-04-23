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Tennessee Saldırısının Şüphelisi Gözaltında

23.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Nashville polisi Pazar günü bir Waffle restoranında 4 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen kişinin yakalandığını belirtti

Tennessee Saldırısının Şüphelisi Gözaltında

Nashville polisi Pazar günü bir Waffle restoranında 4 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen kişinin yakalandığını belirtti.

24 saat açık restorana girerek etrafa ateş açan kişinin 29 yaşındaki Travis Reinking’in olmasından şüpheleniliyor.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Reinking’in restoran yakınındaki ormanlık bir alanda saklandığına inanılıyor.

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