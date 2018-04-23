Tennessee Saldırısının Şüphelisi Gözaltında

Nashville polisi Pazar günü bir Waffle restoranında 4 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen kişinin yakalandığını belirtti.
24 saat açık restorana girerek etrafa ateş açan kişinin 29 yaşındaki Travis Reinking’in olmasından şüpheleniliyor.
Olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Reinking’in restoran yakınındaki ormanlık bir alanda saklandığına inanılıyor.
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