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Tepki toplayan Erdoğan resmi sergiden çıkarıldı

24.02.2018 01:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarı çıplak resmi, tepkiler üzerine Almanya'daki sergiden çıkarıldı.

Tepki toplayan Erdoğan resmi sergiden çıkarıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarı çıplak gösterildiği resim, tepkiler nedeniyle Almanya'nın Karlsruhe kentindeki sergiden çıkarıldı.

Karlsruhe'deki sanat fuarı çerçevesinde sergilenen ve Alman sanatçı Thomas Baumgaertel'in imzasını taşıyan "Türk diktatör" adlı resim, şikâyet ve protestolara neden olmuştu. Sanat galerisinden yapılan açıklamada resmin "soruna neden olmaması" için böyle bir karar alındığı belirtildi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan galeri sahibi Michael Oess, "Ziyaretçilere yönelik sorumluluğumuz var" dedi.

Eserinin kendi rızası olmadan sergiden çıkarılması üzerine Alman sanatçı Baumgaertel, Twitter'dan yaptığı açıklamada galeri ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Despotlar Serisi: Trump, Kim ve Erdoğan" adlı koleksiyonun bir parçası olan resim, 5 bin 900 euroya satılmıştı. Andy Warhol'un sıkça kullandığı motiflerden ve tarzdan ilham alan Baumgaertel, Almanya'da sokak sanatı konusunda öncü isimler arasında yer alıyor.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler 2016 yılında Alman komedyen Jan Böhmermann'ın televizyon programında okunan ve Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir nedeniyle gerilmişti.

Ankara, Böhmermann'ın "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman hükümeti soruşturma başlatılmasına onay vermiş, ancak 103'üncü madde ceza yasasından çıkarılmıştı. Erdoğan'ın şiirin yasaklanması için açtığı dava ise sürüyor.

AFP,dpa/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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