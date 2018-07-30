Terbiye yoksunları! Engelli yaşlı kadınla böyle eziyet ettiler!

Yaşları 15 ila 17 arasında değişen dört genç engelli yaşlı bir kadınla alay etme amacıyla, kadını una ve yumurtaya buladı.

Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi yaşlı kadınla fotoğraf çektirdiler.

Olayın üzerine gençler gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ancak sosyal medyanın ateşi dinmedi. Çok sert eleştirilere maruz kalan gençlerin salıverilmesi ise tartışmaları daha da alevlendirdi.



