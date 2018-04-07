Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Son dakika haberine göre Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. Olay sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu bildirildi. Olay sonrası polis büyük bir operasyon başlattı.
YEREL BASIN: EN AZ 3 ÖLÜ
Yerel basın olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla da yaralı olduğunu aktardı.
TERÖR SALDIRISI MI?
Münster Polis Sözcüsü Susann Zschiesche, Alman N24 kanalına yaptığı açıklamada, bir kamyonetin yayaların arasına daldığını belirtilerek, ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.
Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi veremeyeceğini belirten Zschiesche, ölenlerin arasında kamyonetin sürücüsünün de bulunduğunu ifade etti.
Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda ise resmi açıklama yapılmadı. Bir polis sözcüsü Münster kentinin eski şehir bölümünde operasyon yapıldığını doğruladı.
ZANLININ KENDİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Spiegel dergisi, kamyonet sürücüsünün kendisini öldürdüğünü iddia etti.
Polis, Twitter üzerinden çevredeki kişilere olay mahalinden kaçınma çağrısı yaptı.
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