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Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Almanya Münster'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Olayın terör saldırısı olmasından korkuluyor.

Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Son dakika haberine göre Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. Olay sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu bildirildi. Olay sonrası polis büyük bir operasyon başlattı.

YEREL BASIN: EN AZ 3 ÖLÜ

Yerel basın olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla da yaralı olduğunu aktardı.

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TERÖR SALDIRISI MI?

Münster Polis Sözcüsü Susann Zschiesche, Alman N24 kanalına yaptığı açıklamada, bir kamyonetin yayaların arasına daldığını belirtilerek, ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi veremeyeceğini belirten Zschiesche, ölenlerin arasında kamyonetin sürücüsünün de bulunduğunu ifade etti.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda ise resmi açıklama yapılmadı. Bir polis sözcüsü Münster kentinin eski şehir bölümünde operasyon yapıldığını doğruladı.

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ZANLININ KENDİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Spiegel dergisi, kamyonet sürücüsünün kendisini öldürdüğünü iddia etti.

Polis, Twitter üzerinden çevredeki kişilere olay mahalinden kaçınma çağrısı yaptı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Cok sayıda ölü baslığı var ama ölen sadece 3 kişi..! Halbu ki Almanların destegiyle Turkiyede 30 bin şehit verdiysek en az 30 40 bin Alman da gebermeli
Ulkene musluman ulkeden gelenleri alirsan olacagi bu tabi , medeniyetin ortasina tas devrini yasamak isteyenleri alirsan baska ne bekliyecen , Hepsi demeyim ama yuzde 90-95 i potansiyel problem bu tur ulkelerden gelenlerin , aralarindaki kultur ucurumu cok fazla oldugu icin uyum saglamalari 3-4 nesil gecmesi gerekiyor. Gerci Avrupa yavas yavas farkina varmaya basladi bunlari ulkelerine almalarinin yanlisligini , o yuzden gocmenlik sartlarini arttiriyorlar ve Avrupada muthis bir gozmen dusmanligi olustu artik, haklilar tabi
bugün yediğin hurmalar bir gün gelir tırmalar
Siz teröristleri beslemeye devam edin..sizin başınızı teröristler yiyecek..ülkeniz şimdi pkk fetö ve dhkp-c liler için cennet ama ileride onlarda dişlerini göstermeye başladı bile..
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