Terör Örgütleri Hangi Yollarla Para Topluyor?

Tüm dünyadan 70 ülkenin temsilcisi, IŞİD ve El Kaide'nin finans kaynaklarını kurutmak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un inisiyatifiyle biraraya geldi. Paris'te iki gün boyunca süren konferansa 70 ülkeden 80 bakan, 500 uzman ve 20 uluslararası kuruluş katıldı. "No money for terror/ Teröre para yok" sloganı ile toplanan konferansta, özellikle IŞİD ve El-Kaide başta olmak üzere, silahlı mücadelede yenilen ya da geriletilen terör örgütlerinin finans kaynaklarının da kesilmesi için dünya çapında politik işbirliği kararı alındı. Konferansa Türkiye'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldı. Konferansla karşılıklı bilgi akışı sağlanarak "somut çözümlere" ulaşılması hedefleniyor. Elysee Sarayı tarafından ülkelere yapılan davetiyelerin hiçbiri geri çevrilmedi, tüm davetliler konferansa katıldı. "IŞİD ve 1 milyar dolarlık dev savaş hazinesi" Suriye ve Irak'ta 2014-2016 yıllarında aktif olduğu dönemde yılda 1 milyar dolarlık bir hazine oluşturmayı başaran IŞİD, konferansın en önemli hedefi oldu. Uzmanlar, Suriye ve Irak'taki terör gruplarının sınırlarda aktif olduklarını ve finans sağlama konusunda hala son derece yetenekli olduklarını dile getiriyor.

Konferans dolayısıyla çeşitli, rakamları açıklayan Elysee Sarayı uzmanları IŞİD'n her yıl 1 milyar dolarlık bir hazineyi yönettiğini açıkladı. Elysee uzmanlarının açıkladıkları rakamlara göre: “Bugün IŞİD, geçmişte de El Kaide, hazinesini doldurmak için şirketlere, çiftliklere, ticarete ve emlak sektörüne yatırım yaptı. Terör örgütleri en çok döviz alım satım bürolarını, turizm şirketlerini, kağıt üstündeki sahte şirketleri, sanat eserleri kaçakçılığını kullanıyor.

Halktan vergi alıyor, uyuşturucu ve petrol ticaretinden, sınır geçişlerinden haraç kesiyor. Valiz içinde paralar bir elden diğerine geçiyor.

Elde edilen paraların aklanması için son derece karmaşık aklama yöntemleri kullanılıyor.

Devletlerin denetimden kaçmak için ön ödemeli kartlar ve elektronik portföy sistemleriyle finansal işlemlerde isimler gizleniyor.

Teknolojik gelişmelere ayak uyduran örgütler, dünyada bankacılık sistemlerinin zayıf olduğu bölgelerde “kitlesel fonlama” ve “mobil bankacılık” araçlarını da kullanıyor.”

Konferansa katılan ülkeler en çok da bu anonim finansal akışa ve mobil bankacılık yöntemlerine son vermek istiyor. IŞİD'in yanı sıra, diğer terör örgütlerinin finansman kaynaklarının ve mali durumlarının da aynı derecede endişe verici olduğu belirtiliyor. Elysee kaynakları, örneğin Afrika'da Boko Haram'ın finansman yöntemi olarak bilinen "rehine alma" yönteminin, El Kaide'ye 2008 ve 2017 yılları arasında 150 milyon dolar gelir sağladığını kaydediyor. Yemen'de, El Kaide Arap Yarımadası kolunun hazinesinin 120 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Elysee Sarayı, toplantıdan Birleşmiş Milletler tarafından onaylanacak bir karar tasarısını yaratacak, terörle mücadele için uygulanacak doğru yöntemlerin belirlenmesini hedefliyor. François Molins: "Fransa'da 416 donör tespit ettik" Fransa'nın terörle mücadele alanında en önemli ismi Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, konferans dolayısıyla katıldığı bir radyo programında, "Fransa'da terörü finanse eden 416 donör, Türkiye ve Lübnan'da da 320 toplayıcı" tespit ettiklerini açıkladı. Molins, terör örgütlerinin özellikle "dijital bağış platformları" aracılığıyla para topladıklarını dile getirdi.