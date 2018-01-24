Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.
Terör örgütünün bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı.
PKK destekçileri, Avrupa’nın pek çok ülkesinde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı terör estiriyor. Son olarak Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı.
KIBRIS'TA NE OLMUŞTU?
Kuzey Kıbrıs'ta haftalık olarak yayınlanan Afrika gazetesi, Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeydin Dalı Harekatı'nı "Türkiye'den bir işgal harekatı daha" başlığı altında bir yazı ile değerlendirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin harekatını 'işgal' olarak değerlendiren Kuzey Kıbrıs gazetesi Afrika'yı sert bir dille eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetenin başlığıyla ilgili olarak "Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış… ‘Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını’ söylüyor. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevap vermeleri lazım." demişti.
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