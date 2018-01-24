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Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 16:58 | Son Güncelleme 2 saat önce

Avrupa’nın farklı ülkelerinde ortaya çıkan terör örgütü PKK-YPG destekçileri, bugün de Güney Kıbrıs’ta ABD ve Rus diplomatik temsilcilikleri önünde gösteri yaptı.

Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.

Terör örgütünün bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı.

PKK destekçileri, Avrupa’nın pek çok ülkesinde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı terör estiriyor. Son olarak Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı.

KIBRIS'TA NE OLMUŞTU?
Kuzey Kıbrıs'ta haftalık olarak yayınlanan Afrika gazetesi, Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeydin Dalı Harekatı'nı "Türkiye'den bir işgal harekatı daha" başlığı altında bir yazı ile değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin harekatını 'işgal' olarak değerlendiren Kuzey Kıbrıs gazetesi Afrika'yı sert bir dille eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetenin başlığıyla ilgili olarak "Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış… ‘Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını’ söylüyor. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevap vermeleri lazım." demişti.

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı
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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs eylem Afrin

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bunlar kimsenin umrunda değil ki ülkeleri bile yok bunların dünyaya gelme amaçları başkalarının hep maşası köpeği olma derdi.
@negan gorecegiz kimin ulkesi yok.
aferin devam edin oralarda gösterilere. abd de yapın almanya fransayıda unutmayın.ne mal olduğunuzu gösterin. kovarlarsa almayız Türkiye ye
@smile101 kimi kimin topragindan kovuyorsunuz.kurdistaani beyninize nakis nakis orecegiz
LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ASYA kıtasındaki, AVRUPALI bir Devlettir..! Siyasal ve Sosyal Hayatı bunun kanıtıdır..! Etnik Ayrımcılık yok, Ancak Terör olayları yakamızı bırakmadı..! İNSANLIK ONURU İÇİN, TEK VÜCUT TEK YUMRUK OLARAK TERÖRÜN KARŞISINDAYIZ... Mecbur kalınmadıkça, Savaş bir CİNAYETTİR..! Mustafa Kemal ATATÜRK
güney kıbrıs'a ve atinaya da girilmeli
@rok_kiran yerse gel
MAHLUKAT SÜRÜSÜ
@orhanbulut1971 siz insanmisiniz vampirler
HER YER AFRIN HER YER DIRENIS
son demler bunlar ses kesilecek insaallah
Bu güney kıbrısta abisi yunanistan gibi kahpe
İşte aynen türkiyedeki durumda bu içimizdeki adiler eylem yapıyorlar hani gezide çıkan yezidller münafıkla varya bugün yok ortada pardon var ama operasyon olmasın diyen kancıklar hiç merak etmeyin bu topraklar size dar edilecek batının uşakları
HER GUN BIRINIZI BIR GUN HEPINIZI YASASIN VATAN YASASIN TÜRK MİLLETİ
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