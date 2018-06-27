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Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK hakim olduğu bölgelerde Araplardan büyük tepkiler almaya başlayınca Abdullah Öcalan'ın 'Arap kıyafetli' fotoğraflarını paylaştı.

Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan

PKK, Araplardan tepki almaya başlayınca Arap kıyafetleri Öcalan'ın fotoğraflarını yayınlamaya başladı.

FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

Ayrılıkçı milisler, Arapları ayrılıkçı bir projeye çekebilmek amacıyla fotoğrafları servis etti.

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PKK Öcalan Abdullah Öcalan arap Arap kıyafetli Öcalan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ALLAH Yok olmalarını bu MİLLET e göstersin,,,,,
bunlar her türlü oyunu yazarlar, sonra da oynarlar. abd bayraklı pkk da gördük biz. unutmadık, unutulmasın...
desenize kemal ve ekipi artık arap apoya oy verecek
diktatör saddam hüseyine benzemiş
az kaldi tapacaklar buna
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