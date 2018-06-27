Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan

PKK, Araplardan tepki almaya başlayınca Arap kıyafetleri Öcalan'ın fotoğraflarını yayınlamaya başladı.
FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ
Ayrılıkçı milisler, Arapları ayrılıkçı bir projeye çekebilmek amacıyla fotoğrafları servis etti.
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