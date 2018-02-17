Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, çevre kentlerden toplanarak ülkenin güneyinde bulunan Marsilya'da yürüyüş yapan PYD/PKK yandaşları, daha sonra taşkınlık çıkardı.

Saint-Antoine Mahallesi'ne doğru yönelen terör destekçisi grup, bu bölgede bulunan Türk vatandaşlarına saldırdı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

PYD/PKK yandaşlarının tahrik ve taşkınlıkları karşısında sessiz kalan ve yeterli güvenlik önlemi almadığı kaydedilen Fransız yetkililerin, çıkan kavgaya da zamanında müdahale etmediği belirtildi.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşları, Fransız polisinin PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşüne eşlik ettiği ve yol boyunca güvenliklerini sağladığını ifade ederek, daha sonra meydana gelen saldırıda ise herhangi bir müdahalenin olmadığı bilgisini paylaştı.

GÖSTERİYE İZİN ÇIKMADI



Fransa'nın kuzeybatısındaki Morlaix kentinde cuma günü düzenleneceği duyurulan gösteriye ise valilik tarafından izin verilmedi. Morlaix'in bağlı olduğu Finistere Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla bir dernek tarafından yapılan gösteri ve toplanma başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Açıklamada, başvuru izninin yasalar gereği aynı kentte yaşayan en az üç kişi tarafından talep edilmesi gerektiği hatırlatıldı. İzin talebinde şehre yabancı kişilerin imzalarının bulunduğu duyurulan açıklamada, bu nedenle başvurunun geri çevrildiği kaydedildi.