HABER

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2018 09:16 | Son Güncelleme

Fransa'nın Marsilya kentinde polis eşliğinde yürüyüş yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türklerin yoğun olduğu bir mahallede taşkınlık çıkardıktan sonra saldırdıkları 4 Türk vatandaşını yaraladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, çevre kentlerden toplanarak ülkenin güneyinde bulunan Marsilya'da yürüyüş yapan PYD/PKK yandaşları, daha sonra taşkınlık çıkardı.

Saint-Antoine Mahallesi'ne doğru yönelen terör destekçisi grup, bu bölgede bulunan Türk vatandaşlarına saldırdı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

PYD/PKK yandaşlarının tahrik ve taşkınlıkları karşısında sessiz kalan ve yeterli güvenlik önlemi almadığı kaydedilen Fransız yetkililerin, çıkan kavgaya da zamanında müdahale etmediği belirtildi.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşları, Fransız polisinin PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşüne eşlik ettiği ve yol boyunca güvenliklerini sağladığını ifade ederek, daha sonra meydana gelen saldırıda ise herhangi bir müdahalenin olmadığı bilgisini paylaştı.

Belçika'da PKK yandaşları Türklere saldırdıBelçika'da PKK yandaşları Türklere saldırdı

GÖSTERİYE İZİN ÇIKMADI

Fransa'nın kuzeybatısındaki Morlaix kentinde cuma günü düzenleneceği duyurulan gösteriye ise valilik tarafından izin verilmedi. Morlaix'in bağlı olduğu Finistere Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla bir dernek tarafından yapılan gösteri ve toplanma başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Açıklamada, başvuru izninin yasalar gereği aynı kentte yaşayan en az üç kişi tarafından talep edilmesi gerektiği hatırlatıldı. İzin talebinde şehre yabancı kişilerin imzalarının bulunduğu duyurulan açıklamada, bu nedenle başvurunun geri çevrildiği kaydedildi.

Aynı bölgede geçen hafta yapılan benzer bir gösteride PYD/PKK yandaşları taşkınlık çıkarmış ve çevredekilere saldırmıştı.

Avrupa'nın göbeğinde PKK'lılar Türklere saldırdı!Avrupa'nın göbeğinde PKK'lılar Türklere saldırdı!

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARININ GÖSTERİSİNE VALİLİKTEN 'DAVET GİBİ' DUYURU

Bu arada, ülkenin doğusunda düzenleneceği belirtilen PYD/PKK yandaşlarının gösterisi hakkında Fransız makamlarından skandal ifadeler içeren bir duyuru yayımlandı.

Strazburg'da yapılacak gösteriye ilişkin Grand-Est Bölge Valiliğince bilgi verme amaçlı yayımlanan bildiride, "Kürt lider Öcalan'ın serbest bırakılması için bir gösteri düzenlenecektir. Bu nedenle şehirde bazı yollar kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Valiliğin bir terör örgütü elebaşı için bu tür ifadelere yer vermesi ve "davetiye gibi bir duyuru metni" yayımlaması tepki çekti.

AA

Avusturya polisi Türk yolcuları köpeklerle aradı!Avusturya polisi Türk yolcuları köpeklerle aradı!
Londra'da 15 Temmuz etkinliğinde PKK yandaşları, Türklere saldırdıLondra'da 15 Temmuz etkinliğinde PKK yandaşları, Türklere saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Marsilya PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

İlginizi Çekebilir

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Abdullah çatlı ne demişti? Eyfel kulesinin ayağına c4 koyup paylatmadıkça fransa pkk'ya olan desteğini çekmez. yeşiller, çatlılar dönsün dünya bizi o zaman görsün...
Bu taşkınlıkları yapanlar saldırılardan vazgeçmez ise vatandaşlıktan çıkarılsın terörist muamelesi görsün terör listelerine alınsın tek tek yakalanıp imha edilsin başka çare yok
Anlamıyorum Bu PKK/Pyd'liler Türklerin yoğun olduğu bölgede Türklere saldırıyor ve 4 Türk'ü yaralıyor.Hem Türklerin yoğun olduğu bölge hem de Türkler yaralanıyor .Bu bizim Vatansever Türklerimiz bu esnada ne yapıyor.Hazır Terörist önüne gelmiş iyi bir meydan dayağı çekin işte...
Türk'ün Türkiye'den başka dostu yoktur.birakin gelin
yyyuuuhhh neyi anlamadınız daha abd=ab=siyonist ermeni yahudisi= pkk,pyd,sdg,vs.dir. daha anlamadınızmı. müslüman türk ulusu anladı,da içimizdeki hainler anlamadı böş ver gitsin diyelim nasılsa onlarda bu hainlerden farkı yok ha dişimizdaki hain düşman hada içimizdeki hain düşman arasında fark yok bence. müslüman türk ulusunun birinci düşmanları- abd.2-ab.3-siyonist ermeni yahudileri.4.-düşmanı bunları oyunlarına alet olan siyonist pkk,pyd,sdg,kck,dev sol,dur.bunlar bu baştakilerin oyunlarını oynayan şarlatanlardır cahill akılsız ateist dinsizlerdir. allah akıl versin bunlara dünya düzelir.
madem erkeklik taslıyorsunuz.gidin afrindeki militanlarınızın yanına gidin.yoksa korkuyormusunuz??
Diğer Haberler
Meksika'da meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından ilk görüntüler

Meksika'da meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından ilk görüntüler

Meksika'da 7.2 şiddetinde deprem

Meksika'da 7.2 şiddetinde deprem

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Selahattin Demirtaş’ın Tutukluluğu Devam Edecek

Selahattin Demirtaş’ın Tutukluluğu Devam Edecek

BM'den korkutan Suriye uyarısı

BM'den korkutan Suriye uyarısı

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.