PKK'lılar Avrupa Konseyi binasına saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Konseyin birçok kuruluşunun çalışmalarını sürdürdüğü Agora binasına zorla giren terör örgütü yandaşları polisle çatışarak binaya zarar verdi.
Yaklaşık 30 kişinin güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyinin ek binası Agora'ya girerek, 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi.
Terör örgütü yandaşlarının çok sıkı korunan ve manyetik kartlarla açılan güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri bilinmezken, çevredeki Fransız polisinin gruba geç müdahale ettiği ifade ediliyor.
Binanın camlarını kıran terör örgütü yandaşlarının, ardından polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı, çalışanların ve eğitim için Agora binasında bulunan birçok ülkeden uzmanın ise güvenlik önlemi çerçevesinde binanın başka katlarına götürüldüğü öğrenildi.
Terör örgütü PYD/PKK yandaşları daha önce de Avrupa Konseyi binalarına saldırıda bulunmuş ve maddi hasar vermişti.
Konseyin girişindeki araç parkında terör örgütü bayrakları ve PKK elebaşı Öcalan posterleriyle uzun zamandan bu yana toplanarak gösteri düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına Fransız makamlarının müdahalede bulunmaması tepkiye neden olmuştu.
(AA)
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum