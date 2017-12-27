Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG, Türkiye ve Rusya ilişkilerine yönelik 'kafa karıştırma' denemelerine devam ediyor. Reuters haber ajansının aktardığına göre, YPG'den Sipan Hemo, Rusya'nın kendilerine barış görüşmelerine katılmaları konusunda söz verdiğini söyledi.

'MOSKOVA SÖZ VERDİ'

Terör örgütünden Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine söz verdiğini söylerken, “Moskova, otonom bölgelerin 155 temsilcisinin katılım sağlayacağının sözünü verdi” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE: MASADA YERLERİ YOK

Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye'nin, “Terör örgütüne masada kesinlikle yer yok” açıklamasına Rusya’dan da destek gelmişti.

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