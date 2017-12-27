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Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 19:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türkiye'nin, "Terör örgütüne masada kesinlikle yer yok" açıklamasına Rusya’dan da destek gelmişti. Ancak YPG, iki ülke arasındaki görüş birliğine ters düşen açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG, Türkiye ve Rusya ilişkilerine yönelik 'kafa karıştırma' denemelerine devam ediyor. Reuters haber ajansının aktardığına göre, YPG'den Sipan Hemo, Rusya'nın kendilerine barış görüşmelerine katılmaları konusunda söz verdiğini söyledi.

'MOSKOVA SÖZ VERDİ'

Terör örgütünden Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine söz verdiğini söylerken, “Moskova, otonom bölgelerin 155 temsilcisinin katılım sağlayacağının sözünü verdi” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE: MASADA YERLERİ YOK

Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye'nin, “Terör örgütüne masada kesinlikle yer yok” açıklamasına Rusya’dan da destek gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Terör örgütü YPG

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rusya Ypg'ye söz verdi, Abd kamyon, ağır silah, ne lazımsa verdi. Akp gözyaşından başka ne verdi? Biri de çıkıp şunu verdi desin. Ama yol, köprü, hastane yaptı. 3 ay sonra sıra geliyor. Eğitim imam hatiplere, cemaatlere kaldı. Ahlak yok oldu. Tecavüz, cinayet arttı. Hırsızlık ata sporu gibi algılanmaya başladı.
Vallah bu ortadoğu meselesinde kimseye güven yok birader.. Ruslarda, Türkler için güven tahsis etmiyor.. Putin'de bakmayın fazla girmek istemiyor ortadoğu işlerine.. zaten adam söyledim İsrail menfaatleri ön plandadır.. YPG/PYD ABD destek atıyor dolası ile İsrail'de buna destek atıyor demektir.. Yani güvenecek ne düşman var nede bir dost/tost var...
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