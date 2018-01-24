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Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 11:56 | Son Güncelleme 2 saat önce

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Afrin operasyonunu değerlendirerek, terör örgütü YPG'nin Suriye'nin milli egemenliğini ihlal ederek Akdeniz'e açılmak için Afrin'i 'işgal' ettiğini söyledi.

Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG'ye karşı Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Tümgeneral Safevi, "ABD'nin yeni yıldaki ana stratejisinin bölgedeki çatışma alanlarını korumak" olduğunu ileri sürdü.

"BU YÜZDEN AFRİN'İ İŞGAL ETTİLER"

Safevi, "ABD, 30 bin kişilik bir güç oluşturup Türkiye'nin güneyiyle Irak'ta Kürtler için otonom bir bölge kurmak istiyor. Diğer taraftan Kürtler bunun kalıcı olması için Akdeniz'e ulaşmaya ihtiyaçlarının olduğunu biliyor ve bu yüzden Afrin'i işgal ettiler. Kürtlerin bu hamlesi Suriye'nin milli egemenliğinin ihlaldir. Bize göre Türkiye ve ABD'nin de Suriye topraklarında bulunması hukuka aykırıdır. Suriye ordusu ve devleti buna tahammül etmeyecek " iddiasında bulundu.

DHA

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Türkiye Suriye İRAN PYD YPG Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yahya Rahim Safevi efendi saçmalama gel birlik olalım abd nin oyununu bozalım suriyenin toprak bütünlüğü bozulmasın o namlular sana dönmeden terörü de yok edelim maçan yiyomu varmısın
Bize göre Türkiye ve ABD'nin de Suriye topraklarında bulunması hukuka aykırıdır. Suriye ordusu ve devleti buna tahammül etmeyecek " iddiasında bulundu.Bulunması kolay ama Türkiye Düşmanlığını halen üzerinize atamadınız İran Devleti olarak .Türkiye Bölgede Zeytin Dalı adı altında Bölgeye istikrar ve Yerleşen terör ve kurulması planlanan ABD tarafından desteklenen bu oluşuma Türkiye Cumhuriyet Elini taşın altına korken İran Bu yersiz beyanları çok düşündürücüdür.Hani ABD yi sevmezdiniz Türkiye İle Beraber hareket etseniz ne kayıp edersiniz. Destek verseniz bu teröre hep birlikte DUR deek İRANNNN
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