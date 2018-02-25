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Terör örgütünden ateşkes kararına şok tepki: Karşılık vereceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 20:37 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ateşkes kararına uymaya hazır olduklarını, ancak 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) olası eylemlerine karşılık vereceklerini' açıkladı.

Terör örgütünden ateşkes kararına şok tepki: Karşılık vereceğiz

TSK’nın terör örgütleri PKK, KCK, PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1 aylık ateşkes kararına vardı. İnsani yardım ve bölgede ihtiyacı olanların tahliyesi için böyle bir karar alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararına taraflar uyacaklarını açıkladı. Ancak terör örgütü DSG yaptığı açıklamada 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) olası eylemlerine karşılık vereceklerini' açıkladı.

'KARŞILIK VERECEĞİZ'

Terör örgütü DSG’nin konuyla ilgili açıklamasında, “Türk ordusunun ve Afrin’deki müttefik gruplarının herhangi bir saldırısı durumunda meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verme hakkımızı saklı tutarak, BMGK’nın tüm düşmanlara karşı savaş eylemlerinin sonlandırılmasına yönelik kararına uymaya hazır olduğumuzu beyan ederiz” dendi.

DİĞER GRUPLARA ÇAĞRI YAPTILAR

DSG, savaşan diğer grupları da kendilerinden örnek alarak ateşkese destek vermeye çağırdı. Kürt güçler, insani ve tıbbi yardımın sağlanması ve tahribatların belirlenmesi için Afrin'in zarar gören bölgelerine BM heyetlerinin erişimini sağlamaya hazır olduklarını da ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü oturumunda oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az 30 gün insani ateşkes kararı alındı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, BMGK’nın Suriye’de ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını ve söz konusu kararın tam olarak uygulanması çağrısına tam destek verdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
YPG dgs BMGK Ateşkes

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