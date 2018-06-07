Teröristler Menbiç'ten çekilecek! Peki ne zaman?

ABD ile Türkiye arasında 4 Haziran’da uzlaşılan Menbiç yol haritası 3 aşamadan oluşuyor.

4 Haziran’dan başlamak üzere 10 gün içinde ön hazırlıkları tamamlayacaklar. 11. günden 30. güne kadar geçecek sürede her iki ülkenin ilgili yetkilileri YPG’nin çekilme süreci ve sonrasında atılacak ortak adımları belirlemek üzere toplanacaklar ve hazırlıkları tamamlayacaklar. 30’uncu günden itibaren YPG çekilmeye başlayacak ve tüm süreç 90’ıncı günde yani 5 Eylül’de sona erecek.

6 AY İSTEDİLER AMA

ABD tarafı YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi için 6 aylık bir süre istedi. Türkiye ise 3 ayda ısrarlı oldu ve kabul ettirdi. ABD’nin kabul edilmeyen bir başka istemi de yol haritasının her iki tarafın parlamentolarında onaylanmasına yol açabilecek bir düzenleme idi. Ankara’da yapılan değerlendirmelerde, Kongre onayı gibi bir sürece başvurulması halinde yol haritasının uygulanması mümkün olmayabileceği düşüncesi öne çıktı.

ABD’NİN 2 KAYGISI

Ankara’da yapılan değerlendirmelerde, YPG ile belli bir süre daha işbirliği yapma niyetinde olan ABD’nin Menbiç konusunda neden bu adımı attığına ilişkin de 2 yanıt ortaya çıkıyor. Birincisi, Ankara’nın verdiği sert mesajlar üzerine “NATO üyesi Türkiye’yi kaybetmeyelim” düşüncesinin ağırlık kazanması. İkincisi ve belki daha da önemlisi ise Menbiç’te bulunan ABD askerleri ile Türk askerleri arasında bir sıcak çatışma riskinin büyümesi.



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