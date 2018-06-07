Teröristler Menbiç'ten çekilecek! Peki ne zaman?

ABD ile Türkiye arasında 4 Haziran’da uzlaşılan Menbiç yol haritası 3 aşamadan oluşuyor.
4 Haziran’dan başlamak üzere 10 gün içinde ön hazırlıkları tamamlayacaklar. 11. günden 30. güne kadar geçecek sürede her iki ülkenin ilgili yetkilileri YPG’nin çekilme süreci ve sonrasında atılacak ortak adımları belirlemek üzere toplanacaklar ve hazırlıkları tamamlayacaklar. 30’uncu günden itibaren YPG çekilmeye başlayacak ve tüm süreç 90’ıncı günde yani 5 Eylül’de sona erecek.
6 AY İSTEDİLER AMA
ABD tarafı YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi için 6 aylık bir süre istedi. Türkiye ise 3 ayda ısrarlı oldu ve kabul ettirdi. ABD’nin kabul edilmeyen bir başka istemi de yol haritasının her iki tarafın parlamentolarında onaylanmasına yol açabilecek bir düzenleme idi. Ankara’da yapılan değerlendirmelerde, Kongre onayı gibi bir sürece başvurulması halinde yol haritasının uygulanması mümkün olmayabileceği düşüncesi öne çıktı.
ABD’NİN 2 KAYGISI
Ankara’da yapılan değerlendirmelerde, YPG ile belli bir süre daha işbirliği yapma niyetinde olan ABD’nin Menbiç konusunda neden bu adımı attığına ilişkin de 2 yanıt ortaya çıkıyor. Birincisi, Ankara’nın verdiği sert mesajlar üzerine “NATO üyesi Türkiye’yi kaybetmeyelim” düşüncesinin ağırlık kazanması. İkincisi ve belki daha da önemlisi ise Menbiç’te bulunan ABD askerleri ile Türk askerleri arasında bir sıcak çatışma riskinin büyümesi.
ÇAVUŞOĞLU’NDAN ‘SAHA’ VURGUSU
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız AFP ajansına röportaj verdi. Çavuşoğlu, “ABD geçmişte sözlerini tutamadı. Ama şimdi aynı zamanda bunun çok kritik bir konu olduğunu anladılar. Bu yüzden birlikte çalışmak için anlaştık” dedi. “ABD ile Suriye için hazırladığımız yol haritası, iki NATO müttefiki olarak karşılıklı güveni yeniden inşa edecek” diye konuşan Çavuşoğlu, planın sahada da uygulanması gerektiğine dikkat çekerek “Eğer uygulanmazsa, güven ortadan kalkar” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, “Teröristler hiçbir bölgeyi yönetmemeli. Kürtlere karşı değiliz, PKK ve YPG’ye karşıyız” şeklinde konuştu.
MENBİÇ KONSEYİ: TÜRK ASKERİ İSTEMEYİZ
TERÖR örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin güdümündeki Menbiç Askeri Konseyi, Türk askerinin Menbiç’e gelmesini kabul etmeyeceklerini belirtti. Konsey’in sözcüsü Şarfan Derviş, Reuters’a yaptığı açıklamada “Bunu kabul etmeyeceğiz” dedi. Derviş, uluslararası koalisyondan Türkiye ile yapılan Menbiç anlaşmasıyla ilgili açıklama beklediklerini de söyledi. Menbiç Askeri Konseyi ise YPG’li danışmanların önümüzdeki günlerde çekileceğini bildirdi.
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