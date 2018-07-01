Tescilli Soyguncudan Film Gibi Firar

Fransa’da başarısız sonuçlanan ve kadın polis memuru Aurelie Fouquet’nin yaşamını yitirdiği soygunun planlayıcısı olmak suçundan 25 yıl hapis cezası alan, ülkenin en ünlü soyguncusu Redoine Faid, film gibi bir planla Paris yakınlarındaki Reau Cezaevi’nden kaçmayı başardı. Adalet Bakanı Nicole Belloubet, firarilerin cezaevi planını drone’lar aracılığıyla elde ettiklerini düşündüklerini dile getirdi.
Fransız polisi ve gizli servisi onun kaçma arzusunu çok iyi biliyordu. Ancak bu bilgi, Fransa’nın en çok tanınan hırsızı 46 yaşındaki Redoine Faid’in, Holywood senaryolarına taş çıkaracak bir planla, sadece 10 dakika içinde cezaevinden kaçmasına engel olamadı. Fransız polisiyle adeta alay edercesine, Paris’in güneyindeki Reau Cezaevi’ne helikopter indirerek 10 dakikadan daha kısa sürede firar etmeyi başaran Faid’e ağır silahlarla donanan iki silahlı kişi yardım etti.
Kaçış planı Faid’e yardım eden üç kişinin Paris yakınlarındaki bir Havacılık Kulübü’ne giderek, bir helikopter pilotunu rehin almasıyla başladı. Helikopter ile cezaevinin üzerinde tel koruma olmayan tek avlusuna iniş yapan kişilerden birisi pilotla kalırken, ikisi ağır kalaşnikof silahları ve mühimatla donanmış vaziyette, saat 11.20’de polis kılığına girerek avluya indi.
Tam bu sırada yüksek gözetim altında tutulan Redoine Faid, kardeşi İbrahim Faid ile görüşmek üzere ziyaret odasına geldi.
Siyah giyimli ve kolarında ‘polis’ yazan kolluklarla doğrudan ziyaret odasına giren iki silahlı kişi, Faid’i de alarak 11.30’da geldikleri gibi, helikopterle havalanarak uzaklaştı.
Faid, Paris’in kuzey banliyölerinde helikopteri ateşe verdikten sonra siyah renkli Renualt Megane marka bir otomobil ile izini kaybettirdi. Polis bir süre sonra Renault marka aracı da terkedilmiş olarak buldu. Firarilerin beyaz renkli Citroen marka bir otomobil ile kaçtıkları tespit edildi.
Paris savcılığı, çete kurmak, çete aracılığıyla firar organize etmek ve organize suç işlemek iddiasıyla soruşturma başlattı.
Fransa şokta
Ülkenin en çok korunan cezaevlerinden birisinde, her an kaçması beklenen ve üst seviyede koruma ile izlenen Redoine Faid’in kaçması Fransız halkı kadar Fransız polisini de şoke etti. Faid’i yakalamak için 3 bin polis seferber oldu. Polis Sendikası temsilcisi Yoan Karar, "Firar edenler ağır silahlarla donanmış, cezaevi planını çok iyi bilen, son derece profesyonel kişiler" dedi.
Annesi bile tanıyamamıştı
Redoine Faid, Nisan 2013’te, ülkenin kuzeyindeki Sequedin Cezaevi’nden de, kirli çamaşırlar içerisinde kendisine ulaştırılan bir silahla dört gardiyanı rehin almış, hapishanenin beş kapısını birden patlayıcılarla havaya uçurarak kaçmıştı. Polisle altı hafta köşe kapmaca oynadıktan sonra yakalanan ve yüzünü tümüyle değiştiren Faid’i, yakalandığında yüzleştirilen annesi dahi tanıyamamıştı.
‘‘Para için çalmıyorum’’
Ünlü soyguncu 2010 yılında “Hırsız: Sitelerden büyük suç örgütlerine” adlı bir kitap yazarak artık suç işlemeyeceğini açıklamıştı. Kitabını tanıtmak için çıktığı bir televizyon programında ‘‘Soygunları para için yapmıyorum, sevdiğim için yapıyorum’’ demişti.
Cezaevi planını drone aracılığıyla elde etmişler
Eleştirilerin hedefi Adalet Bakanı Nicole Belloubet, cezaevine giderek, nasıl olup da adeta bir kale gibi korunan cezaevinden, her an kaçması beklenen bir mahkumun, 10 dakikadan kısa bir sürede kaçtığını soruşturmak için Reau Cezaevi’n gitti. Cezaevi ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Belloubet, ‘‘Soruşturma sürüyor henüz ama drone aracılığıyla cezaevinin planını alıp, son derece az kullanılan bir kapı tespit ediliyor ve üzerinde tel örgü olmayan tek avluya helkopterle iniyorlar. Olaya tanık olan tüm görevlilerle görüştüm. Bir kaç ay önce cezaevi üzerinde uçan bir drone’u tespit ettiklerini söylediler. Olaya şahit olan polis memurları şokta ve psikolojik yardım alıyorlar’’ dedi.
Bakan Belloubet, cezaevi personelinin görevini yerine getirdiğini ve olay anında Faid’in beş ayrı gardiyan tarafından gözlem altında olduğunu dile getirerek, güvenlik zaafiyeti olup olmadığının soruşturma sonunda anlaşılacağını söyledi.
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