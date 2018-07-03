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Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Hava Kuvvetleri Yarbay Robert Manning, 21 Haziran'da Türkiye'ye teslim töreni yapılan iki adet F-35 uçağının, Türk pilotlarıyla teknik bakım ekibinin eğitimi için Arizona eyaletindeki bir üsse götürüldüğünü açıkladı.

Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?

Amerika’nın Sesi Radyosu’nun (VOA) haberine göre, Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, F-35 uçaklarının şu anda, eğitim faaliyetlerine katılacak Türk pilotlar ve bakım görevlileriyle birlikte Arizonadaki Luke Hava Üssünde olduğunu belirtti.

Eğitimler tamamlanana kadar uçakların Amerika'nın himayesi altında kalacağını ifade eden Manning, bu sürecin de genelde 1-2 yıl sürdüğünü anlattı.

Pentagon sözcüsü, F-35'lerin Luke Hava Üssüne üretici savunma şirketi Lockheed Martin tarafından taşındığını söyledi ve "Muhtemelen bir - iki ay daha uçmayacaklar. Şu anda uçuş akademisindeler" dedi.

Yarbay Manning, F-35 programına katılan diğer tüm ortak ülkelerin de Luke Hava Üssü'nde olduğunu kaydetti.

Kongrede F-35'lerin Türkiyeye teslimatını engellemeye yönelik girişimler hakkında da Manning, "Bakanlık (Pentagon) teklif edilen yasal düzenlemeyle ilgili yorum yapmayacak. Bir değişiklik olana kadar, Türk pilotlar ve bakım görevlileri eğitimlerine devam edecekler" dedi.

TÜRK PİLOTLAR F-35 EĞİTİMİNE BAŞLIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Türkiye’nin iki F-35 uçağının Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne varmasının ardından, Türk pilotları ve bakım personelinin kısa bir süre içinde uçuş eğitimlerine başlayacağını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Manning, uçağın bir süre ABD’de gözetimde kalacağını belirterek, bu sürenin pilotlarının eğitimlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve bunun ortalama bir iki yıl sürebileceği kaydetti. Aynı toplantıda konuşan Pentagon’daki Müşterek Programlar Masası Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Arizona’da eğitim gören Türk pilotların bir veya iki ay içinde uçuşlara başlayacağını söyledi. Bir politika değişikliği durumunda Türkiye’nin iki F-35’ini alıp alamayacağına ilişkin olarak Yarbay Andrews, “Bir şeyler değişmediği sürece onlar (pilot ve bakım personeli) eğitimlerine devam edecekler” yanıtını verdi.

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Pentagon F-35 Robert Manning Arizona Hava Kuvvetleri Lockheed Martin Türk pilotlar eğitim

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