HABER

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

15.03.2018 06:56 | Son Güncelleme

Stephen Hawking, büyük ihtimalle modern zamanların en ünlü dahisi. Peki gerçekten neden ünlü? Bilginizi test edin.

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

Stephen Hawking, büyük ihtimalle modern zamanların en ünlü dahisi. Peki gerçekten neden ünlü? Bilginizi test edin.

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Televizyon yorumcusu Lawrence Kudlow, Trump'ın yeni baş ekonomi danışmanı

Televizyon yorumcusu Lawrence Kudlow, Trump'ın yeni baş ekonomi danışmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.