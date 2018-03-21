The Crown dizisi maaş eşitsizliği yüzünden oyuncularından özür diledi

Netflix'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ni anlatan dizisi The Crown'un yapımcıları, maaş eşitsizliği ile ilgili ortaya çıkan tartışmalardan ötürü oyuncularından özür diledi. Dizinin başrolünde Kraliçe Elizabeth'i oynayan oyuncu Claire Foy'un, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'i oynayan aktör Matt Smith'den daha düşük ücret aldığı ortaya çıkmıştı.

Dizinin yapım şirketi Left Bank Pictures, yaptığı açıklamad, "kendi hataları yüzünden oyuncularının bir medya fırtınasının içine girmek zorunda kaldığını" belirtti.

Şirket, oyuncularının maaşlarından ve dizinin bütçesinden kendilerinin sorumlu olduğunu, kimsenin diğerinin ne kadar maaş aldığına dair bir bilgisi olmadığını vurguladı.

Toplumda eşit maaş ile ilgili olarak yürütülen tartışmalardan memnuniyet duyduklarını aktaran Left Bank Pictures, bundan sonra daha eşitlikçi bir yapım şirketi olmak için sivil toplum örgütleriyle çalıştıklarını ekledi.

'Bir daha olmayacak'

Yapımcılar, dizinin üçüncü sezonunda Foy yerine Kraliçe Elizabeth'i oynayacak Olivia Colman için böyle bir fark olmayacağını ifade etmişti.