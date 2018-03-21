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The Crown dizisi maaş eşitsizliği yüzünden oyuncularından özür diledi

21.03.2018 08:23 | Son Güncelleme

Netflix'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ni anlatan dizisi The Crown'un yapımcıları, maaş eşitsizliği ile ilgili ortaya çıkan tartışmalardan ötürü oyuncularından özür dilediğini açıkladı.

The Crown dizisi maaş eşitsizliği yüzünden oyuncularından özür diledi

Netflix'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ni anlatan dizisi The Crown'un yapımcıları, maaş eşitsizliği ile ilgili ortaya çıkan tartışmalardan ötürü oyuncularından özür diledi. Dizinin başrolünde Kraliçe Elizabeth'i oynayan oyuncu Claire Foy'un, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'i oynayan aktör Matt Smith'den daha düşük ücret aldığı ortaya çıkmıştı.

Dizinin yapım şirketi Left Bank Pictures, yaptığı açıklamad, "kendi hataları yüzünden oyuncularının bir medya fırtınasının içine girmek zorunda kaldığını" belirtti.

Şirket, oyuncularının maaşlarından ve dizinin bütçesinden kendilerinin sorumlu olduğunu, kimsenin diğerinin ne kadar maaş aldığına dair bir bilgisi olmadığını vurguladı.

Toplumda eşit maaş ile ilgili olarak yürütülen tartışmalardan memnuniyet duyduklarını aktaran Left Bank Pictures, bundan sonra daha eşitlikçi bir yapım şirketi olmak için sivil toplum örgütleriyle çalıştıklarını ekledi.

'Bir daha olmayacak'

Yapımcılar, dizinin üçüncü sezonunda Foy yerine Kraliçe Elizabeth'i oynayacak Olivia Colman için böyle bir fark olmayacağını ifade etmişti.

Ödüllü Claire Foy'un başarılı performansına rağmen daha az kazanması, dizi ve sinema sektöründe cinsiyetlerarası ücret eşitsizliğinin son örneği.

Bu yılın başında oyuncu Michelle Williams'ın aldığı ücretin de All the Money in The World (Dünyanın Bütün Parası) filminde başrolü paylaştığı aktör Mark Wahlberg'in aldığı ücretten çok daha az olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan Variety dergisinin haberine göre The Crown dizisinin yapımcıları, Smith'in Dr. Who dizisindeki ün ve başarısı nedeniyle daha yüksek kazanca sahip olduğunu söyledi.

40 bin dolar

Kraliyet Ailesi'nin 1950'li ve 1960'lı yıllarının anlatıldığı dizinin ilk iki sezonunda Kraliçe Elizabeth'i oynayan 33 yaşındaki Claire Foy daha önce BBC'nin Wolf Hall dizinde rol almıştı.

Foy'un The Crown'daki rolü için bölüm başına 40 bin dolar aldığı bildirildi.

Smith'e ne kadar ödendiği ise bilinmiyor.

Dizinin yapımcılarından Suzanne Mackie, Kudüs'te düzenlenen bir televizyon endüstrisi konferansında ücret farkının düzeltilebileceğini söyledi.

Monarşinin 1970'li yıllarının anlatılacağı dizinin üçüncü sezonunda Prens Philip'i oynayan Matt Smith yerine de yeni bir isim gelecek.

En pahalı dizilerden

The Crown, televizyon dünyanın en pahalı dizilerinden biri. İlk sezonunun maliyeti yaklaşık 130 milyon dolardı.

Şov dünyasında kadın erkek arasındaki ücret eşitsizliği, Forbes dergisinin yıllık yayınladığı listede de görüldü.

Emma Stone, 26 milyon dolarla 2017'nin en çok kazanan kadın oyuncusu olurken, Mark Wahlberg ise 68 milyon dolarla listenin en başında yer aldı.

All the Money in The World filminin yeniden çekimleri için bir günde Wahlberg'e 1,5 milyon dolar ödenirken Michelle Williams'a ise 1000 dolar verildi.

Wahlberg, parayı kadınlara tacize karşı başlatılan Time's Up kampanyasına bağışladı.

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