HABER

The Crown dizisinde Kraliçe'yi oynayan Claire Foy'un kazancı erkek rol arkadaşı Smith'ten daha düşük

14.03.2018 05:23 | Son Güncelleme

Netflix'in Kraliye Ailesi'ni anlatan dizisinin ilk iki sezonunda Kraliçe Elizabeth'i oynayan Claire Foy'un, erkek rol arkadaşı Matt Smith'ten daha düşük ücret aldığı ortaya çıktı. Dizinin yapımcıları Foy yerine gelecek Olivia Colman için ücret eşitsizliği yaşanmayacağını söyledi.

The Crown dizisinde Kraliçe'yi oynayan Claire Foy'un kazancı erkek rol arkadaşı Smith'ten daha düşük

Netflix'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ni anlatan dizisi The Crown'un başrolünde Kraliçe Elizabeth'i oynayan aktris Claire Foy'un, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'i oynayan aktör Matt Smith'den daha düşük ücret aldığı ortaya çıktı.

Claire Foy'un oyunculuğuyla Altın Küre ödülü kazanmasına rağmen, dizinin yapımcıları farkın Smith'in daha önce rol aldığı Dr. Who dizisinde de yüksek ücret almasından kaynaklandığını söyledi.

Yapımcılar, dizinin üçüncü sezonunda Foy yerine Kraliçe Elizabeth'i oynayacak Olivia Colman için böyle bir fark olmayacağını ifade etti.

Ödüllü Claire Foy'un başarılı performansına rağmen daha az kazanması, dizi ve sinema sektöründe cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin son örneği.

Bu yılın başında aktris Michelle Williams'ın aldığı ücretin de, All the Money in The World (Dünyanın Bütün Parası) filminde başrolü paylaştığı aktör Mark Wahlberg'in aldığı ücretten çok daha az olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan Variety dergisinin haberine göre The Crown dizisinin yapımcıları, Smith'in Dr. Who dizisindeki ün ve başarısı nedeniyle daha yüksek kazanca sahip olduğunu söyledi.

Dizinin 1970li yılları anlatacak üçüncü sezonunda Claire Foy ve Matt Smith rol almayacak

Kraliyet Ailesi'nin 1950li ve 1960lı yıllarının anlatıldığı dizinin ilk iki sezonunda Kraliçe Elizabeth'i oynayan 33 yaşındaki Claire Foy daha önce BBC'nin Wolf Hall dizinde rol almıştı.

Foy'un The Crown'daki rolü için bölüm başına 40 bin dolar aldığı bildirildi.

Smith'e ne kadar ödendiği ise bilinmiyor.

Dizinin yapımcılarından Suzanne Mackie, Kudüs'te düzenlenen bir televizyon endüstrisi konferansında ücret farkının düzeltilebileceğini söyledi.

Monarşinin 1970li yıllarının anlatılacağı dizinin üçüncü sezonunda Prens Philip'i oynayan Matt Smith yerine de yeni bir isim gelecek.

Mark Wahlberg ve Michelle Williams

The Crown, televizyon dünyanın en pahalı dizilerinden biri. İlk sezonunun maliyeti yaklaşık 130 milyon dolardı.

Şov dünyasında kadın erkek arasındaki ücret eşitsizliği, Forbes dergisinin yıllık yayınladığı listede de görüldü.

Emma Stone, 26 milyon dolarla 2017'nin en çok kazanan aktrisi olurken, Mark Wahlberg ise 68 milyon dolarla listenin en başında yer aldı.

All the Money in The World filminin yeniden çekimleri için Wahlberg'e 1.5 milyon dolar ödendi, Michelle Williams'a 1000 dolar. Wahlberg, parayı kadınlara tacize karşı başlatılan Time's Up kampanyasına bağışladı.

The Crown dizisinde Kraliçe'yi oynayan Claire Foy'un kazancı erkek rol arkadaşı Smith'ten daha düşük

Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

İlginizi Çekebilir

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü Fizikçi Stephen Hawking Hayata Veda Etti

Ünlü Fizikçi Stephen Hawking Hayata Veda Etti

Fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

Fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

İngiltere'nin 'sinir gazını açıklaması' için Rusya'ya verdiği süre doldu

İngiltere'nin 'sinir gazını açıklaması' için Rusya'ya verdiği süre doldu

Grafiklerle: Avrupa'da göçmen karşıtlığının en yüksek olduğu ülkeler

Grafiklerle: Avrupa'da göçmen karşıtlığının en yüksek olduğu ülkeler

'Rus muhalif iş adamı Gluşkov Londra'da ölü bulundu'

'Rus muhalif iş adamı Gluşkov Londra'da ölü bulundu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.