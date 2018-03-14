The Crown dizisinde Kraliçe'yi oynayan Claire Foy'un kazancı erkek rol arkadaşı Smith'ten daha düşük

Netflix'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ni anlatan dizisi The Crown'un başrolünde Kraliçe Elizabeth'i oynayan aktris Claire Foy'un, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'i oynayan aktör Matt Smith'den daha düşük ücret aldığı ortaya çıktı.

Claire Foy'un oyunculuğuyla Altın Küre ödülü kazanmasına rağmen, dizinin yapımcıları farkın Smith'in daha önce rol aldığı Dr. Who dizisinde de yüksek ücret almasından kaynaklandığını söyledi.

Yapımcılar, dizinin üçüncü sezonunda Foy yerine Kraliçe Elizabeth'i oynayacak Olivia Colman için böyle bir fark olmayacağını ifade etti.

Ödüllü Claire Foy'un başarılı performansına rağmen daha az kazanması, dizi ve sinema sektöründe cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin son örneği.

Bu yılın başında aktris Michelle Williams'ın aldığı ücretin de, All the Money in The World (Dünyanın Bütün Parası) filminde başrolü paylaştığı aktör Mark Wahlberg'in aldığı ücretten çok daha az olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan Variety dergisinin haberine göre The Crown dizisinin yapımcıları, Smith'in Dr. Who dizisindeki ün ve başarısı nedeniyle daha yüksek kazanca sahip olduğunu söyledi.