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Theresa May: 2018'de İngilizlerin gururu ve özgüveni yenilenecek

31.12.2017 14:36 | Son Güncelleme 10 saat önce

İngiltere'de siyasetçiler 2017'nin son gününde yeni yıl mesajları yayınladı. Başbakan Theresa May, yeni yılda İngilizlerin "yenilenmiş özgüven ve gurur" hissedeceğini söylerken İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn partilerinin İngiliz siyasetinin merkezine yerleştiğini vurguladı.

PA

İngiltere'de siyasetçiler 2017'nin son gününde yeni yıl mesajları yayınladı.

Başbakan Theresa May, yeni yılda İngilizlerin "yenilenmiş özgüven ve gurur" hissedeceğini söyledi.

Brexit'in 2018'de de önemli konuların başında geleceğini ancak hükümetin tek hedefinin bu olmadığını söyleyen May, eğitim ve sağlık sistemine yatırım yaparak sıradan insanların hayatlarını değiştireceklerini belirtti.

May, 2018'de "daha güçlü ve daha adil bir toplum" hedeflerine yaklaşacaklarını açıkladı.

2017'de baskın seçim düzenleyerek parlamentoda çoğunluğunu kaybeden Theresa May, bu durumun getirdikleri zorlukları kabul ederken "Gerçek test karşınıza çıkan zorluklarla nasıl yüzleştiğinizdir" dedi.

PACorbyn: Eski siyasi uzlaşı bitmiştirAna muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise partilerinin "İngiliz siyasetinin merkezine yerleştiğini" söyledi ve "eski siyasi uzlaşı bitmiştir" dedi.

Corbyn, "yeni İngiltere'nin" her zamankinden yakın olduğunu söyledi ve iktidardaki Muhafazakar Parti'yi elitlere hizmet eden bir gelir adaletsizliği yaratmakla suçladı.

Jeremy Corbyn, İngiltere'deki ekonomik durgunluğun sorumlusu olarak hükümeti gösterirken "Muhafazakarlar güçsüz, dağınık ve yeni fikirleri yok. İşçi Partisi insanlara sağladığı güvencelerle herkesin yeteneklerini ortaya çıkarmasını, yaratıcılığını kullanabilmesini ve hayallerini gerçekleştirebilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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