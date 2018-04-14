Theresa May: Suriye rejimine 'Dur' demek gerekiyordu!

Haber alma teşkilatları, saldırının arkasında Suriye'nin olduğu açıklandı. Muhaliflerin varil bombaları yok. DEAŞ'ın Duma'da herhangi bir varlığı mevcut değil. Suriye'de kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını biliyoruz. Geçen yıl Han Şeyhuın'da sarin gazı kullanılmıştı. Analizlerimizin devamı sonucunda Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı ve kullanacağı sonucuna ulaştık. Bunun için tüm diplomatik kanalları denedik ama hepsi boşa çıkarıldı. 2013 saldırısı sonrası sona erdirmek sözü verdi, Rusya da garantör oldu ancak bu gerçekleştirilmedi. Suriye'nin eski silahların ortadan kaldırılması raporu herhangi bir kanıt elde edilemedi. Tüm bu olaylarda her türlü kanbıt olmasına rağmen, sorumluluların ortaya çıkarılması kararı BMGK'da Rusya tarafından veto edildi. Rusya, bu saldırının arkasında İngiltere'nin olduğunu bile iddia ettiler.