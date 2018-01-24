HABER

Theresa May’den "Britanya Kebap Ödülleri"ne destek

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 09:24 | Son Güncelleme 5 saat önce

Celal Sönmez / Londra, 24 Ocak (DHA) – Britanya Başbakanı Theresa May, 12 Mart'ta Westminster Park Plaza Hotel'de gerçekleşecek "6. Britanya Kebap Ödülleri" töreni için, organizasyonu destekleyen özel bir mesaj gönderdi.

Theresa May mesajında, Britanya Kebab Ödülleri için desteğini iletmekten memnuniyet duyduğunu belirtirken, gıda ve içki sektörünün Britanya ekonomisinin büyümesinde önemli olduğunu vurguladı.

May, "bu sektörün parçası olan, her yıl gelişen ve popülerleşen kebap sektörünün gelişmesinde yetenekli restorancıların ve şeflerin büyük payı olduğunu söyleyip Britanya Kebap Ödüllerinde aday gösterilenleri şimdiden kutladığını" belirtti.

May mesajını Britanya Kebab Ödülleri ve aday olan kebapçılara yeni yılda başarı dilekleriyle bitirdi.

Britanya Kebap Ödülleri kurucusu ve 2017 seçimlerinde İşçi Partisi Londra Milletvekili adayı İbrahim Doğuş, Başbakan Theresa May'in destek mesajının kebap sektörüne ve Britanya Kebap Ödülleri'ne verilen önemin bir sembolü olduğunu söyledi.

2013'te Britanya Parlamentosu'nda küçük bir resepsiyonla başlayan Britanya Kebap Ödülleri 12 Mart'ta altıncı kez kebap sektöründen başarılı işletmelere ödülleri verilecek.

Ödül törenine iki aydan az kalırken Britanya genelinde kebap dükkan ve restoranları için voting.britishkebabawards.co.uk sitesi üzerinden gelen oylar toplanıyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi Britanya'nın çeşitli bölgelerindeki kebapçılar sektörün prestijli ödül töreninde yer almak için yarışıyorlar.

Britanya Kebap Ödüllerine katılım için rezervasyonları aldıklarını belirten yetkililer www.britishkebabawards.co.uk ya da nominationskebabawards@gmail.com üzerinden kayıt yapılabileceğini söylediler. (Fotoğraflı)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

Öldükten 3 ay sonra dirildi!

Öldükten 3 ay sonra dirildi!

Üniformanın ardındaki dünyalar

Üniformanın ardındaki dünyalar

Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı

Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı

İlginizi Çekebilir

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ın 'yasak aşkı'

Trump'ın 'yasak aşkı'

Güzellik yarışmasında botoks skandalı! 12 deve diskalifiye edildi

Güzellik yarışmasında botoks skandalı! 12 deve diskalifiye edildi

Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı

Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

İsrail ordusundan öğrencilere 'Tanrı istemezse deprem olmaz' mesajlı eğitim kitapçığı

İsrail ordusundan öğrencilere 'Tanrı istemezse deprem olmaz' mesajlı eğitim kitapçığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.