HABER

Thüringen Başbakanı'na YPG'ye destekten ölüm tehdidi

11.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow, Twitter'da YPG'yle ilgili bir paylaşımının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Thüringen Başbakanı'na YPG'ye destekten ölüm tehdidi

Thüringen eyaletinin Sol Partili Başbakanı Bodo Ramelow Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, ölüm tehditleri aldığını belirtti. Ramelow kendisine yönelik tehdit ve küfürlerin Twitter hesabında YPG ile ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından başladığını söyledi. Alman siyasetçi, bazı Twitter kullanıcılarının kendisine, "Tabutlarda yer var" ve "Başına sıkılacak" gibi tehditlerde bulunduğunu ifade etti.

Ramelow, Hamburg eyaletinin Sol Parti Meclis Grup Başkanı Cansu Özdemir'in Cuma gecesi Twitter hesabından Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştiren paylaşımlarına destek vermişti. Alman siyasetçi aynı gün Özdemir'in "Almanya'nın Thüringen Eyaleti Başbakanımız ©bodoramelow candır can. Her Biji" paylaşımına, "YPG, YPG, YPG…." yanıtını yazmıştı. Ramelow bu mesajların ardından kendisine çok sayıda küfür ve tehdit içerikli mesaj ve yorumun geldiğini belirtti.

Attığı tweetlerin ardından eşinin fotoğraflarının fotomontajlanarak cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığını belirten Ramelow, görselleri paylaşan hesapların Almanya ve Türkiye kaynaklı olduklarının anlaşıldığını ifade etti.

Sol Partili Başbakan kendisine bu fotoğrafları yollayan hesapları Twitter'a bildirdiğini, ardından görsellerin Twitter tarafından silindiğini belirtti.

Türkiye, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüp terör örgütü kabul ettiği YPG'nin kontrolündeki Afrin'e Ocak ayında operasyon başlatmıştı. Thüringen eyaleti Başbakanı Ramelow, Twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin Afrin harekâtını eleştirerek, "operasyonun uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirtmişti.

Ramelow operasyonla ilgili yaptığı paylaşımlardan birinde, "Bir NATO partneri bir başka ülkeye girerek, savaşın şimdiye dek zarar vermediği bir bölgede savaş başlatıyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. Afrin'deki insanlara barış! Saldırganı durdur!” ifadelerine yer vermişti.

DW,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Türk uçağı İran’da düştü! Uçakta bulunan 11 kişinin kimliği belli oldu

Türk uçağı İran’da düştü! Uçakta bulunan 11 kişinin kimliği belli oldu

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İlginizi Çekebilir

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Trump’tan Meksika Devlet Başkanı’na: ‘Deli Misin?’

Trump’tan Meksika Devlet Başkanı’na: ‘Deli Misin?’

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.