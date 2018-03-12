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THY Boeing’le 7 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı

12.03.2018 22:28 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları dev Amerikan uçak şirketi Boeing’le 7 milyar dolarlık uçak satın alma anlaşması imzaladı

THY Boeing’le 7 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı

Türk Hava Yolları dev Amerikan uçak şirketi Boeing’le 7 milyar dolarlık uçak satın alma anlaşması imzaladı

Boeing Türk Hava Yolları’yla varılan 30 uçaklık satış anlaşması haberini resmi Twitter hesabından duyurdu. Yeni nesil ‘Dreamliner’ uçakları kapsayan anlaşmaya atfen Boeing şirketi mesajında Türkçe olarak “Dreamliner ailesine hoşgeldiniz” diye yazdı.

Boeing’le Türk Hava Yolları arasındaki anlaşmayı Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Twitter hesabından duyurdu. Sözcü Nauert mesajında, “Denizaşırı ekonomik fırsatları genişleten ve ülkemizde yeni istihdamlar yaratan bu anlaşmayı görmek güzel. Türkiye ve Amerika arasında serbest, adil ve karşılıklı ticaretin büyük bir örneği” diye yazdı.

Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları yeni nesil, çift koridorlu ‘Dreamliner’ uçaklarından 30 adet almış olacak. İlk olarak 2011 yılında teslim edilmeye başlanan ‘Dreamliner’ yolcu uçaklarından şu ana kadar 70 havayolu şirketi satın aldı, THY 71. müşteri oldu. Hali hazırda 640’tan fazla ‘Dreamliner’ uçağı çeşitli havayolu şirketlerinde kullanılıyor. Türk Hava Yolları’nın da satın aldığı bu uçaklar azami 290 yolcu taşıyabiliyor ve 7635 mil (14.140km) menzile sahip. Boeing şirketi bugüne dek toplamda 1300 ‘Dreamliner’ siparişi alındığını açıkladı.

Türk Hava Yolları, 121 ülkede 301 noktaya direkt uçuşlar gerçekleştirerek yılda 60 milyondan fazla yolcu taşıyor. Türk Hava Yolları filosunda Boeing ve Airbus’ın farklı serilerinden oluşan 328 uçak bulunuyor.

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