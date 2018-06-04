Ticaret Savaşı Piyasaları Kaygılandırmadı

Başkan Donald Trump’un geçtiğimiz hafta başlattığı ticari savaş ülkeler arasındaki ilişkileri gerginleştiredursun Wall Street’e baktığımızda piyasaların bu durumdan şikayetçi olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftayı yükselişte tamamlayan endeksler bu haftaya da yükselişte başladı. Wall Street Journal’ın haftasonu yayınladığı bir haberin ilk satırları “Modern Amerikan Tarihinde ilk kez bir Başkanın global ticareti bu ölçüde tehdit etmesine rağmen piyasalarda hiç ses yok yok” şeklindeydi ve gerçekten de durumu çok iyi anlatıyordu. Wall Street Journal bir başka haberinde de Başkan Trump için “Ronald Reagan olmaya çalışan Herber Hoover” yorumu yaptı. Başkan Trump geçtiğimiz Salı günü Çin’e 50 milyar dolarlık ek gümrük uygulayacağını açıkladı, Perşembe günüyse piyasalar Başkan Trump’un Kuzey Amerika İşbirliği Anlaşması kısaca NAFTA’nın yeniden yapılanma konusunu bir kenara bıraktığı haberi ile güne başladı. Başkan Trump ayrıca en büyük ticaret ortakları Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği’ne de gümrük vergileri uygulayacağını bildirdi. Piyasaların kayıtsız kaldığı bu yeni yaptırımlar, yaptırımların uygulandığı ülkelerin liderlerinin sert tepkiler göstermesine sebep oldu. Kanada Başbakanı Justın Trudeau bu extra gümrük vergilerine benzeri bir vergiyle cevap verirken, Avrupa Birliği liderleri Başkan Trump’ı kınadı ve bazı Amerikan ürünlerini almayacaklarını açıkladılar. Meksika ise yine aynı şekilde Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Çin’de haftasonu yapılan ve Pazar günü sona eren toplantının ardından konuşan Çinli yetkililer eğer bu vergi uygulaması gerçekleşirse ABD’den ürün almayacaklarını belirten bir açıklamada bulundu. Çin, Amerika’nın gümrük vergisi ve diğer ticari önlemleri uygulaması durumunda iki ülke arasında ticaret konusunda varılacak herhangi bir anlaşmanın boşuna olacağını kaydetti. İki ülkenin ticari görüşmeleri Çin’in başkenti Pekin’de sona erdi. Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin görüşmesi sonrası yapılan açıklamada herhangi bir ticaret anlaşması olduğuna dair bir unsur yer almadı. Açıklamada, ayrıntıların iki tarafın son onayına bağlı olduğu kaydedildi. Amerika ve Çin karşılıklı olarak 150 milyar dolarlık gümrük vergisiyle birbirlerini tehdit ediyor. Avrupa Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici gelecek hafta Kanada’da yapılacak G-7 zirvesinde Amerika’nın müttefiklerine uyguladığı gümrük tarifleri konusunda bir çözüm sağlanacağını düşünmediğini kaydetti. Moscovici, iyimser olmak için bir neden görmediğini kaydetti ve bir ticaret savaşının başlayıp başlamayacağını göreceklerini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de bir ticaret savaşının birkaç gün içinde başlayabileceğini söylemişti. Wall Street’in bu konuya olan kaygısız tavrı Cuma günü açıklanan istihdam raporuyla daha da güçlendi. İşsizlik oranının rekor düşük seviyeye inmesi bir çok yatırımcı için ekonominin sağlam olduğunun işareti olsa da istihdam raporunun ardından açıklamalar yapan Ticaret Odası Başkanı, Başkan Trump’un ticari politikasının uzun vadede 2,6 milyon amerikalının işlerini kaybetmelerine sebep olacağını belirtti. Yüksek gümrük vergileri ayrıca Amerikalı tüketicilerin de bütçesini sarsabilir ve enflasyonun yükselmesine sebep olabilir, bu da Başkan Trump’un yaptığı vergi reformunun getirdiği kazancın yokolması anlamına geliyor. JP Morgan’ın baş stratejisti David Kelly’ye göre Başkan Trump’un amacı büyümekte olan ekonomiyi soğutmaya alarak önümüzdeki Merkez Bankası FED toplantısında faiz oranlarının arttırılması. Bu durumda ekonomik büyüme açısından pozitif bir etkiye sebep olabilir özellikle banka sektörü için.