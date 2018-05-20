Ticaret Savaşı Tehdidi Bitti mi?

Mnuchin ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow’a göre Ticaret Bakanı Wilbur Ross Pekin’e giderek Çin’in nasıl daha fazla Amerikan ürünü satın alarak ticaret açığını kapatabileceğini görüşecek.

Başkan Donald Trump 150 milyar dolar değerinde Çin ithalat ürününe yeni gümrük vergileri uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu. Pekin de aynısını Amerikan ürünleri için yapacağını söylemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, tarafların ticaret savaşına girişmeyeceklerini ve vergileri arttırmayı durduracaklarını kaydetti. Liu He, ancak buzların bir günde çözülmeyeceğini söyleyerek ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin zaman alacağını belirtti.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fox News’a yaptığı açıklamada dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret sorunlarını çözmek için belli çerçevede anlaştıklarını kaydetti.

Taraflar bir gün önce Çin’le ticaret açığını önemli miktarda azaltmak için Pekin’in Amerika’dan daha fazla mal alması için anlaşmıştı.

Amerika ve Çin arasındaki ticaret açığı geçen yıl 375 milyar doları bulmuştu.

Amerika Pekin’le ticaret açığını yılda 200 milyar dolara indirmeyi istiyor. Ancak Cumartesi yapılan anlaşmada belli bir rakam konuşulmadı.

Kudlow İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada ‘‘Bu sayıları öngörmek mümkün değil. Çok ilerleme kaydettik. Bir adım sonra nereye varacağımızı görebilirsiniz. Vergiler düştükçe sınırlar kalktıkça daha fazla Amerikan ihracatı olacak’’ diye konuştu.

Mnuchin, Çin’e tarım ürünü ihracatında yüzde 35-40 oranında artış beklediğini, gelecek üç ila beş yılda ise enerji alanındaki satışın ikiye katlanmasını umduğunu kaydetti.

Başkan Trump geçtiğimiz günlerde İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle 1,2 milyar dolar ceza kesilen Çin teknoloji devi ZTE’yi kurtarmak için harekete geçmişti. Trump, Ross’tan şirketin iş kaybına mani olmasını istemişti.

Ancak buna rağmen Kudlow, ‘‘ZTE’nin bu işten sıyrılacağını sanmayın’’ diye konuştu.

