HABER

'Ticaret savaşları': ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergisine Pekin'den misilleme

04.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Çin Maliye Bakanlığı, ABD'ye misilleme olarak, ithal ürünlere getirdiği yüzde 25'e varan ek gümrük verilerinin ayrıntılarını açıkladı.

'Ticaret savaşları': ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergisine Pekin'den misilleme

Çin Maliye Bakanlığı, ABD'ye misilleme olarak, ithal ürünlere getirdiği yüzde 25'e varan ek gümrük verilerinin ayrıntılarını açıkladı.

Çin'in ek vergi getirdiği 106 farklı ABD ürünü arasında soya fasulyesi, kimyasallar, viski, tütün ürünleri, kırmızı et çeşitlerinden bazıları, mısır, buğday, portakal suyu, bazı hava ve kara aracı çeşitleri var.

Pekin'in ek vergi getirdiği Amerikan ithal ürünlerin toplam değeri, 2017'de 50 milyar dolardı. Bu oran, ABD'nin 1300 Çin ithal ürününe getirdiği ek vergilere denk düşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği 50 milyar dolarlık gümrük vergisinin, diğer ülkeler için de aldığı vergi artırımı kararından doğan zararlarını telafi etme amacıyla verildiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray ayrıca, Çin'den ithal edilen ürünlere getirilen verginin, Pekin'in telif haklarıyla ilgili haksız uygulamalarına karşılık olduğunu duyurdu.

Kararı kınayan Çin'in Washington Büyükelçiliği, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Gerçekli olmayan, korumacı bu tip uygulamalar Dünya Ticaret Örgütü'nün temel prensiplerinin ve değerlerinin ihlalidir" dedi.

Açıklamada, "Çin, Dünya Ticaret Örgütü mekanizmalarına başvuracak ve Çin yasaları uyarınca ABD ürünlerine karşı aynı ölçekte ve güçte önlemler alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Trump, 'Ticaret savaşları iyidir' demişti

Trump, "Ticaret savaşları iyidir" demiş ve "Çok aptalca olan ticaret anlaşmaları ve politikaları nedeniyle ABD'nin yıllık 800 milyar dolar bütçe açığı verdiğini, buna bir son verileceğini" söylemişti.

Çin ise ABD'yi "Pandora'nın Kutusu'nu açmaması" konusunda uyarmıştı.

'Ticaret savaşları': ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergisine Pekin'den misilleme

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...
Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İlginizi Çekebilir

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Kimliği şoke etti! İşte YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

Kimliği şoke etti! İşte YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

ABD'de askeri helikopter düştü!

ABD'de askeri helikopter düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.