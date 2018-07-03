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Ticaret Savaşları Başlıyor

03.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Amerika’nın geçtiğimiz hafta başlattığı ticaret savaşı 1 Temmuz itibariyle küresel bir savaşa dönüşüyor. Küresel ticaret savaşlarına girmeden önce, New York’tan yatırım uzmanı Altan Ergün, Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı

Ticaret Savaşları Başlıyor

Amerika’nın geçtiğimiz hafta başlattığı ticaret savaşı 1 Temmuz itibariyle küresel bir savaşa dönüşüyor. Çin ve Avrupa Birliği, Başkan Trump’un açıkladığı ek gümrük vergilerine misilleme yapacaklarını açıkladıktan sonra piyasalar yaklaşık 75 milyar dolarlık bir ticari savaşa hazırlanıyor.

Çin’den Amerikan teknoloji ürünlerine yapılan yatırıma sınırlama getireceğini açıklayan Başkan Trump’ın bu politikası dünyayı global çapta bir krize mi götürüyor soruları piyasalarda dalgalanmalara ve düşüşlere sebep oluyor.

Küresel ticaret savaşlarına girmeden önce, New York’tan yatırım uzmanı Altan Ergün, Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı.

Ergün Türkiye’de seçim sonrası ekonomik beklentileri de değerlendirdi.

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