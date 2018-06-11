Ticari gerginlik Alman ihracatçıyı tedirgin ediyor

2018 başından bu yana Almanya'nın ABD'ye ihracatının düştüğü belirlendi.Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ABD ile Avrupa arasında tırmanan ticaret savaşı gerginliğinin Alman ihracatçılar arasında büyük bir güvensizlik atmosferi yarattığını söyledi.
Birliğin dış ticaret direktörü Volker Treier, G7 zirvesinin ardından bugün Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Treier, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapanış bildirgesini imzalamadığı G7 Zirvesi'ni bir "fiyasko" olarak nitelendirdi.
Ticari anlaşmazlığın şu anda "yurtdışında faaliyet gösteren Alman şirketler için kayda değer bir belirsizlik yarattığını" vurgulayan Treier, "G7 Zirvesi fiyaskosu, siyasi çatlağın ne kadar derin olduğunu ve bu çatlağın daha ne tür tehlikelere yol açabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.
"Uluslararası kuralların ihlali"
Treier, ABD'nin AB'ye çelik ve alüminyum ithalatında uygulama kararı aldığı ek gümrük vergisi ve otomobil ithalatında uygulanması muhtemel diğer vergilerin açık bir biçimde uluslararası kuralların ihlali olacağını kaydetti.
Direktör, Alman ihracatçıların aynı zamanda ABD'nin İran ve Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan da dolaylı olarak etkilendiğini ve sözkonusu yaptırımların Alman ekonomisi üzerinde bir yük oluşturduğunu kaydetti. Söz konusu yaptırımlar nedeniyle birçok Alman şirketinin yurtdışındaki faaliyetlerini azalttığına değinen Treier, "Bu rahatsızlıklar ABD ile ticarette hissedilir hale geldi bile" şeklinde konuştu.
Almanya'nın AB ülkelerinden sonra en büyük ihracat pazarı olan ABD'ye Alman ihracatı, 2018 yılının başlangıcından bu yana düşmüş durumda. Treier, "Şirketler yurtdışındaki faaliyetleri için güvenilirliğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden Dünya Ticaret Örgütü ve küresel kuralların güçlendirilmesine tam bağlılık, AB için çok büyük önem taşıyor" dedi.
Kanada'da yapılan G7 Zirvesi, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergileri yüzünden soğuk bir atmosferde geçmişti. Bir sonraki G7 Zirvesi'nin 2019 yazında Fransa'nın Biarritz kentinde yapılması planlanıyor.
rtr/BÜ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın
Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı
Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum