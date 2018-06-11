Ticari gerginlik Alman ihracatçıyı tedirgin ediyor

2018 başından bu yana Almanya'nın ABD'ye ihracatının düştüğü belirlendi.Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ABD ile Avrupa arasında tırmanan ticaret savaşı gerginliğinin Alman ihracatçılar arasında büyük bir güvensizlik atmosferi yarattığını söyledi.

Birliğin dış ticaret direktörü Volker Treier, G7 zirvesinin ardından bugün Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Treier, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapanış bildirgesini imzalamadığı G7 Zirvesi'ni bir "fiyasko" olarak nitelendirdi.

Ticari anlaşmazlığın şu anda "yurtdışında faaliyet gösteren Alman şirketler için kayda değer bir belirsizlik yarattığını" vurgulayan Treier, "G7 Zirvesi fiyaskosu, siyasi çatlağın ne kadar derin olduğunu ve bu çatlağın daha ne tür tehlikelere yol açabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası kuralların ihlali"

Treier, ABD'nin AB'ye çelik ve alüminyum ithalatında uygulama kararı aldığı ek gümrük vergisi ve otomobil ithalatında uygulanması muhtemel diğer vergilerin açık bir biçimde uluslararası kuralların ihlali olacağını kaydetti.