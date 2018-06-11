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Ticari gerginlik Alman ihracatçıyı tedirgin ediyor

11.06.2018 20:49 | Son Güncelleme

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, AB ile ABD arasındaki gerginliğin Alman ihracatçılarda güvensizlik hissi yarattığını açıkladı.

Ticari gerginlik Alman ihracatçıyı tedirgin ediyor

2018 başından bu yana Almanya'nın ABD'ye ihracatının düştüğü belirlendi.Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ABD ile Avrupa arasında tırmanan ticaret savaşı gerginliğinin Alman ihracatçılar arasında büyük bir güvensizlik atmosferi yarattığını söyledi.

Birliğin dış ticaret direktörü Volker Treier, G7 zirvesinin ardından bugün Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Treier, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapanış bildirgesini imzalamadığı G7 Zirvesi'ni bir "fiyasko" olarak nitelendirdi.

Ticari anlaşmazlığın şu anda "yurtdışında faaliyet gösteren Alman şirketler için kayda değer bir belirsizlik yarattığını" vurgulayan Treier, "G7 Zirvesi fiyaskosu, siyasi çatlağın ne kadar derin olduğunu ve bu çatlağın daha ne tür tehlikelere yol açabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası kuralların ihlali"

Treier, ABD'nin AB'ye çelik ve alüminyum ithalatında uygulama kararı aldığı ek gümrük vergisi ve otomobil ithalatında uygulanması muhtemel diğer vergilerin açık bir biçimde uluslararası kuralların ihlali olacağını kaydetti.

Direktör, Alman ihracatçıların aynı zamanda ABD'nin İran ve Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan da dolaylı olarak etkilendiğini ve sözkonusu yaptırımların Alman ekonomisi üzerinde bir yük oluşturduğunu kaydetti. Söz konusu yaptırımlar nedeniyle birçok Alman şirketinin yurtdışındaki faaliyetlerini azalttığına değinen Treier, "Bu rahatsızlıklar ABD ile ticarette hissedilir hale geldi bile" şeklinde konuştu.

Almanya'nın AB ülkelerinden sonra en büyük ihracat pazarı olan ABD'ye Alman ihracatı, 2018 yılının başlangıcından bu yana düşmüş durumda. Treier, "Şirketler yurtdışındaki faaliyetleri için güvenilirliğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden Dünya Ticaret Örgütü ve küresel kuralların güçlendirilmesine tam bağlılık, AB için çok büyük önem taşıyor" dedi.

Kanada'da yapılan G7 Zirvesi, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergileri yüzünden soğuk bir atmosferde geçmişti. Bir sonraki G7 Zirvesi'nin 2019 yazında Fransa'nın Biarritz kentinde yapılması planlanıyor.

rtr/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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