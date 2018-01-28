HABER

TİKA Ukrayna'da çocuk hastanesinin nefroloji bölümünü yeniledi 

DÜNYA HABERLERİ | 28.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Sonat KEREM, KİEV, 28 Ocak (DHA)- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bir Numaralı Çocuk Hastanesi'nin Nefroloji bölümünü yeniledi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, hastanede düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kiev'deki Bir Numaralı Hastane'de yılda bin 500 böbrek hastası çocuğa hizmet veren Nefroloji Bölümünün fiziki altyapısının güçlendirildiğini ve modernize edildiğini söyledi.

TİKA'nın Ukrayna'nın sağlık sektörünün gelişmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Bolat, "Çocuklarımız artık daha iyi şartlarda burada tedavi görme imkanına sahip olacaklar. Mobilya, teknik ve medikal ekipman temini gerçekleştirdiğimiz ve altyapısını yenilediğimiz bu klinikle çocuk sağlığının korunmasına katkıda bulunacağımızı ümit ediyorum” dedi.

TİKA'ya Ukrayna'da sağlık alanında sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunan Kiev Bir Numaralı Çocuk Hastanesi Başhekimi Yuriy Kojara ise, hastanenin yenilenen Nefroloji Bölümüne kavuşmasından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Ukrayna'da 1997 yılında faaliyetlerine başlayan TİKA, ülkede sağlık, eğitim, altyapı, restorasyon gibi birçok alanda bugüne kadar 300'ü aşkın proje hayata geçirdi.

Görüntü Dökümü

- Açılıştan görüntüler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.