Tillerson’a büyük şok! O anlar televizyonda yayınlandı…

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan’da büyük bir şok yaşadı.
Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın odaya gelmesini bekledi. Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.
Öte yandan, görüşmenin gerçekleşeceği odada bulunan masada Tillerson’ın masasına su bile koyulmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
Lübnan, ABD’nin askeri olarak büyük miktarda yardım yaptığı ülkelerin de başında geliyor. Ancak Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn ile ABD ve ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbullah’ın siyasi olarak yakın olması iki ülke arasında gerginlik yaratıyor.
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Türkiye'yi haritadan sildiler! Skandalı Türk öğrenci ortaya çıkardı
Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...
Canikli'den son dakika YPG açıklaması
Bakkalda cinnet getirdi! Ailesini öldürüp dehşet saçtı!
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Barzani'den PKK'ya şok!
Vatandaşlar yakaladı, tekme tokat dövüp polise teslim etti
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Gençler arasında hızla yayılıyor! Ölüm haberleri peş peşe geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan seçim yorumu: Erdoğan'ı oradan indireceğiz
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum