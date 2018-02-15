Tillerson’a büyük şok! O anlar televizyonda yayınlandı…

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan’da büyük bir şok yaşadı.

Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın odaya gelmesini bekledi. Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.

Öte yandan, görüşmenin gerçekleşeceği odada bulunan masada Tillerson’ın masasına su bile koyulmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Lübnan, ABD’nin askeri olarak büyük miktarda yardım yaptığı ülkelerin de başında geliyor. Ancak Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn ile ABD ve ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbullah’ın siyasi olarak yakın olması iki ülke arasında gerginlik yaratıyor.