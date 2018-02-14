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Tillerson: Afrin operasyonu IŞİD'le mücadelemize zarar veriyor

14.02.2018 11:12 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin operasyonunun IŞİD ile mücadeleye zarar verdiğini söyledi.

Tillerson: Afrin operasyonu IŞİD'le mücadelemize zarar veriyor

Tillerson, yerel güçlere verdikleri desteğin süreceğini de ifade etti.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te yaptığı açıklamada IŞİD ile mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin Afrin harekâtının Suriye'nin doğusundaki IŞİD'le mücadeleye zarar verdiğini" söyledi. Afrin bölgesindeki YPG güçleri, Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı verilen mücadelede ABD'nin en önemli müttefiki sayılıyor.

Birliklerin Afrin'e kaydırıldığını dile getiren Tillerson, "bütün tarafları cihatçılarla yapılan mücadele üzerinde yoğunlaşmaya" çağırdı. "Türkiye'nin sınırlarında terörle mücadele operasyonları düzenleme hakkının olduğunu" söyleyen Tillerson, Suriye misyonu konusunda Türkiye'ye karşı tamamen "şeffaf" davranacaklarını ve "yerel güçleri" desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

IŞİD'i hedef alan büyük askeri operasyonun tamamlanmasının IŞİD'in kalıcı olarak yenildiği anlamına gelmediğini kaydeden Tillerson, IŞİD'i istikrarı tehdit eden büyük bir tehlike saydıklarını söyledi.

Türk hükümeti ise ABD'den PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'den desteğini çekmesini talep ediyor.

IŞİD'liler nasıl yargılanacak?

IŞİD karşıtı koalisyonun 14 üyesinin savunma bakanları da dün İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Buluşmada Suriye'de yakalanan yabancı IŞİD savaşçılarının nasıl yargılanacağı ele alındı.

ABD Savunma Bakanlığı yüzlerce tutuklunun geldikleri ülkelerde yargılanmalarını önerdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada zanlıların tutuklandıkları yerde yargılanmalarını istemişti. Buluşmada İngiltere de aynı yönde görüş bildirdi.

Halen Suriye'de yüzlerce yabancı IŞİD savaşçısı cezaevlerinde tutulduğuna dikkat çeken ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bunun uluslararası bir sorun olduğunu ifade etti.

DW, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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