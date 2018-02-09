‘Tillerson Ankara’da Zor Konuları Görüşecek’

Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın gelecek hafta Ankara’ya düzenleyeceği ziyarette Suriye konusu başta olmak zor konuları görüşeceğini söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla gazetecilere Tillerson’ın gelecek hafta Türkiye’yi de kapsayan bölge turuyla ilgili brifing veren yetkili, Tillerson’ın Ankara ziyaretinin, üst düzey Türk yetkililerle yürüttükleri telefon ve yüzyüze görüşmeler serisinin yeni bir adımı olacağını belirtti. Yetkili, “(Ziyaretin) Amacı, bir dizi zorluk üzerinde birlikte çalışırken, ittifakımızın değerini ve ortak çıkarlarımızı yeniden teyit etmek. Bakan (Tillerson), elbette ikili ilişkilerdeki bazı daha zor meselelerin yanında, daha iyiye giden bazı konuları da gündeme getirmeyi planlıyor. Ve tabi ki IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasından PKK’yla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede yer alan bölgesel ve güvenlik konularını da konuşacak” dedi. Tillerson’ın tam programının henüz son haline getirilmediğini kaydeden yetkili, bakanın üst düzey Türk yetkililerle görüşeceğini ve ayrıca ABD büyükelçiliğinde iç toplantılara katılacağını aktardı.

Suriye sınırında itidal çağrısı Yetkili bir gazetecinin, Tillerson’ın Türk yetkililerden Afrin operasyonunu Menbiç’e genişletmemelerini ya da operasyonu geri çekme veya sınırlandırma konusunda bir taahhüt almaya çalışıp-çalışmayacağı şeklindeki bir sorusunu da yanıtladı. Türklere hem özel ortamlarda hem de kamuoyu önünde verdikleri mesajlarda, Afrin’deki operasyonlarında ve Suriye’nin kuzeyindeki daha geniş sınır boyunca itidal göstermeleri çağrısında bulunduklarına işaret eden yetkili, “Uzun vadeli niyetlerinin neler olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve onların meşru güvenlik kaygılarını ele almak için birlikte çalışabileceğimiz bir yol bulmak, bir yandan da sivil kayıpları asgariye indirmek ve her şeyin üzerinde herkesi henüz bitmeyen IŞİD’e karşı savaşa odaklamak konusunda Türklerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var” diye konuştu. “Dolayısıyla zor bir görüşme olacak. Türkler’in bu konudaki açıklamaları çok sert” diyen yetkili, “Türk yetkililerle karşılıklı oturup, potansiyel işbirliği alanlarını konuşmanın, itidal ve odaklanma konusunda net mesajlar vermenin” önemli olduğunu vurguladı.

“Tutuklu ABD vatandaşları ve yerel çalışanlarımız birinci önceliğimiz” Yetkili bir başka soru üzerine, insan hakları konusu ve Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarıyla yerel diplomatik misyon çalışanlarının, Tillerson’ın ikili ilişkilerle alakalı gündeminin ilk sırasında yer alacağını bildirdi. Bu konudaki tepkilerini çekinmeden ortaya koyduklarının altını çizen yetkili, Türk yetkililere hem kamuoyu önünde hem de özel ortamlarda bu kişilerin serbest bırakılması yönünde çok sert çağrılarda bulunduklarını belirtti. Yetkili, “Bu da üzerinde çalışılması zor bir konu olacak ama bunu ciddiye alıyoruz ve yurtdışındaki insanlarımızın emniyeti bizim için en üst öncelik” ifadesini kullandı. “Zor bir dönemden geçiyoruz” Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden yetkili, “Açıklamalar sert, Türkler öfkeli ve iş yapmak için zor bir zaman ama bizim inancımıza göre, Suriye’deki istikrar, IŞİD’in yenilgiye uğratılması, PKK’yla mücadele ve Türklerin önemli bir rol oynadığı bölgesel güç dengesiyle alakalı daha geniş sorular konusunda hala paylaştığımız çok temel çıkarlarımız bulunuyor. Dolayısıyla böyle zamanlarda diyalog daha da önemli” diye konuştu.