Tillerson Avrupa’ya Gidiyor

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Pazar günü, 8 gün sürecek Avrupa ziyaretine başlıyor. Tillerson'ın ilk durağı Londra olacak.

Tillerson, Başkan Trump'ın açılışına gitmeyi reddettiği Londra'daki yeni ABD Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek. Ancak, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın ziyareti sırasında resmi bir açılış töreni düzenlenmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Tillerson, İran, Suriye, Libya, Kuzey Kore ve Ukrayna gibi ortak endişe teşkil eden pek çok konuda İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill'le görüşecek.

Geçen Cuma günü, Başkan Donald Trump, Londra'daki yeni büyükelçiliğin resmi açılışının da yapılacağı ve Şubat ayı için planlanan geziyi iptal ettiğini açıklamıştı. Trump'a, yeni büyükelçilik binasının satın alım işlemlerinde gereğinden fazla ücret verildiğini düşünüyor ve bunun için de Obama yönetimini suçluyor. Ancak eski büyükelçilik binasının satışı yeni binanın alınması gibi anlaşmaların George W. Bush yönetimi sırasında yapıldığı belirtiliyor.