HABER

Tillerson Avrupa’ya Gidiyor

19.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 8 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 8 gün sürecek Avrupa ziyaretinin ilk durağı Londra olacak.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Pazar günü, 8 gün sürecek Avrupa ziyaretine başlıyor. Tillerson'ın ilk durağı Londra olacak.

Tillerson, Başkan Trump'ın açılışına gitmeyi reddettiği Londra'daki yeni ABD Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek. Ancak, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın ziyareti sırasında resmi bir açılış töreni düzenlenmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Tillerson, İran, Suriye, Libya, Kuzey Kore ve Ukrayna gibi ortak endişe teşkil eden pek çok konuda İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill'le görüşecek.

Geçen Cuma günü, Başkan Donald Trump, Londra'daki yeni büyükelçiliğin resmi açılışının da yapılacağı ve Şubat ayı için planlanan geziyi iptal ettiğini açıklamıştı. Trump'a, yeni büyükelçilik binasının satın alım işlemlerinde gereğinden fazla ücret verildiğini düşünüyor ve bunun için de Obama yönetimini suçluyor. Ancak eski büyükelçilik binasının satışı yeni binanın alınması gibi anlaşmaların George W. Bush yönetimi sırasında yapıldığı belirtiliyor.

Twitter üzerinden Başkan Trump, Obama yönetimini "Londra'nın en mutena semtindeki büyükelçilik binasını fındık-fıstık parasına satmakla” suçlamıştı.

23 Ocak'ta Paris'te olacak olan Tillerson, üst düzey Fransız yetkililerle görüşecek ve kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaması için oluşturulan uluslararası ortaklığın açıklandığı toplantıya katılacak.

Tillerson daha sonra, 24- 26 Ocak tarihlerinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Davos'a gidecek.

8 günlük Avrupa gezisinde Tillerson'ın son durağı 26 Ocak'ta Varşova olacak. Polonyalı yetkililerle görüşecek olan Tillerson, küresel sorunlar, bölgesel güvenlik ve ekonomik refah gibi konularda ABD-Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

İlginizi Çekebilir

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

PYD/PKK Afrin'den yine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

PYD/PKK Afrin'den yine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem

NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle

ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle

Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.