Tillerson Avrupa’ya Gidiyor

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Pazar günü, 8 gün sürecek Avrupa ziyaretine başlıyor. Tillerson'ın ilk durağı Londra olacak.
Tillerson, Başkan Trump'ın açılışına gitmeyi reddettiği Londra'daki yeni ABD Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek. Ancak, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın ziyareti sırasında resmi bir açılış töreni düzenlenmeyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Tillerson, İran, Suriye, Libya, Kuzey Kore ve Ukrayna gibi ortak endişe teşkil eden pek çok konuda İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill'le görüşecek.
Geçen Cuma günü, Başkan Donald Trump, Londra'daki yeni büyükelçiliğin resmi açılışının da yapılacağı ve Şubat ayı için planlanan geziyi iptal ettiğini açıklamıştı. Trump'a, yeni büyükelçilik binasının satın alım işlemlerinde gereğinden fazla ücret verildiğini düşünüyor ve bunun için de Obama yönetimini suçluyor. Ancak eski büyükelçilik binasının satışı yeni binanın alınması gibi anlaşmaların George W. Bush yönetimi sırasında yapıldığı belirtiliyor.
Twitter üzerinden Başkan Trump, Obama yönetimini "Londra'nın en mutena semtindeki büyükelçilik binasını fındık-fıstık parasına satmakla” suçlamıştı.
23 Ocak'ta Paris'te olacak olan Tillerson, üst düzey Fransız yetkililerle görüşecek ve kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaması için oluşturulan uluslararası ortaklığın açıklandığı toplantıya katılacak.
Tillerson daha sonra, 24- 26 Ocak tarihlerinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Davos'a gidecek.
8 günlük Avrupa gezisinde Tillerson'ın son durağı 26 Ocak'ta Varşova olacak. Polonyalı yetkililerle görüşecek olan Tillerson, küresel sorunlar, bölgesel güvenlik ve ekonomik refah gibi konularda ABD-Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak.
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