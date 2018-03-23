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Tillerson Bakanlık Çalışanlarına Veda Etti

23.03.2018 00:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Bakanlık’ta veda konuşması yaptı. Washington’u “kötü ruhlu bir şehir” olarak tanımlayan Tillerson, diplomatlara ve bakanlık çalışanlarına birbirlerine saygılı olmalarını öğütledi

Tillerson Bakanlık Çalışanlarına Veda Etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Bakanlık’ta veda konuşması yaptı. Washington’u “kötü ruhlu bir şehir” olarak tanımlayan Tillerson, diplomatlara ve bakanlık çalışanlarına birbirlerine saygılı olmalarını öğütledi.

Tillerson’ın, “Burası kötü ruhlu bir şehir olabilir, fakat siz bunun parçası olmak zorunda değilsiniz” sözleri, gülüşmelere neden olurken alkış da aldı.

Konuşmasında kendisini görevden alan Trump’ın ismini anmayan Tillerson, "En kıymetli varlığınız olan dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyin” diye konuştu.

Tillerson, bakanlıkta rahat bir devir teslim olmasını sağlamak adına, yerine aday gösterilen CIA Başkanı Mike Pompeo için gerekli tüm materyali ve mevcut duruma uyumu kolaylaştıracak taktik güncellemeleri toparladığını da belirtti.

Rex Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı binasının lobisinde yaptığı konuşmada, Bakan yardımcısı John Sullivan, Siyasi İşler Müsteşarı Tom Shannon, Sözcü Heather Nauert ve Terörle Mücadele Elçisi Nathan Sales de hazır bulundu.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan siyaset uzmanı Eric Ostermeier’e göre Tillerson’ın kovulması, Trump yönetiminde bakanlıklardaki istikrarsızlığın son örneği.

Ostermeier, Tillerson’ın ABD yönetimlerinde ilk seçim olarak en az görev yapan dışişleri bakanı olduğuna da dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, 13 Mart'ta Twitter’dan yaptığı açıklamayla Tillerson'ı görevden aldığını, yerine ABD Merkezi İstihbarat Dairesi CIA Başkanı Mike Pompeo'yu aday göstereceğini duyurmuştu. Tillerson resmi olarak görevini 31 Mart’ta bırakacak.

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