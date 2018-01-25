Tillerson: Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını önermedim

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den, ittifakın Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele alacağı bir toplantı düzenlemesini talp etti.

Tom Bossert daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada da Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde gerilimi azaltmasını istediklerini söyledi.

"Kendisi NATO üyesidir ve arkasına yaslandığında, aldığı kararların yarattığı sonuçları düşündüğünde, bu (ittifaka bağlılık) taahhüdüne bağlı kalmayı sürdüreceği görüşündeyim."

Türkiye'nin Suriye'deki Kürt grupların "bazı unsurlarıyla ilgili meşru güvenlik kaygıları" olduğunu belirten Bossert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

Berlin yönetimi, Leopard tanklarının modernizasyonu projesini askıya almış, Alman Der Spiegel dergisi, kararın arkasında Türkiye'nin Afrin operasyonunda bu tankları kullanmasının olduğunu yazmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: ÖNCE GÜVEN TESİS EDİLMELİ

Amerikalı yetkililer Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günden bu yana operasyonla ilgili olarak kaygılı olduklarını söylüyor; taraflara, sivil can kayıplarını en aza indirmeleri ve itidalli davranmaları çağrısı yapıyor.

Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson harekâtın 3. gününde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında bir "güvenlik bölgesi" oluşturma ihtiyacı olabileceğini belirterek, "Bu konuda birlikte çalışmayı umuyoruz" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada ABD ile "güvenli bölgenin" görüşülebilmesi için öncelikle güvenin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım" dedi.