Tillerson: Güvenli bölge önerisinde bulunmadım

Davos'ta konuşan Tillerson, Türk mevkidaşına Suriye sınırına güvenli bölge kurulması konusunda öneride bulunmadığını söyledi.Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu sonrası Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için bir teklifte bulunmadığını açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a giden Tillerson, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşme öncesi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya "Birkaç olası seçeneği ele aldık. Ancak herhangi bir öneride bulunmadık" dedi.

Güvenli bölge konusunda bir açıklama da Pentagon'dan geldi. Pentagon sözcüsü Kenneth MacKenzie ise Türk ve ABD'li komutanların Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma ihtimalini görüştüklerini söyledi.

MacKenzie, güvenli bölge önerisinin bir süredir üzerinde konuşulan bir kavram olduğuna dikkat çekti. Pentagon sözcüsü, "Birkaç yıl içerisinde bu konuyu defaatle ele aldık. Nihai bir karara henüz varılmış değil. Komutanlarımız hala görüşüyor. Bu kavram ortaya atıldı. Şu an için ortaya atılmış bir fikir" dedi.