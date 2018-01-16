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Tillerson: ‘Kuzey Kore’ye Baskı Sürdürülmeli’

16.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD ve Kanada bugün Kanada’nın Vancouver kentinde, Kuzey Kore’ye nükleer silah programını sona erdirmesi için baskı yapmaya odaklanan bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore’yi müzakere masasına çekebilmek için yaptırımlarla uygulanan baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ve Kanada bugün Kanada'nın Vancouver kentinde, Kuzey Kore'ye nükleer silah programını sona erdirmesi için baskı yapmaya odaklanan bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Kore üzerindeki yaptırımların nasıl daha iyi uygulanacağı ve bu ülkenin BM'nin getirdiği yaptırımları ihlal etmesinin nasıl engelleneceği konularını ele almak üzere 20 civarında ülkeden yetkilileri bir araya getirdi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'yi müzakere masasına çekebilmek için yaptırımlarla uygulanan baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Tillerson, Kuzey Kore'nin müttefikler arasındaki dayanışmayı bozmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve Kuzey Kore'nin nükleer silah programını terk etmesi karşılığında Amerika ve Güney Kore'nin bölgedeki askeri tatbikatlarını sona erdirmesi yönündeki

Çin-Rus önerisini bir kez daha reddetti.

1950-53 Kore Savaşı sırasında Güney Kore'yi destekleyen ülkelerin bir araya geldiği Vancouver toplantısının amacı Washington liderliğindeki "maksimum baskı” kampanyasının etkisini arttırmak ve Pyonyang'ın yaptırımlardan kaçma çabasıyla mücadele etmek.

Baskıyı kesmek için doğru zaman değil

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da dünyanın Kuzey Kore'nin gelecek ay yapılacak Kış Olimpiyatları öncesinde Güney Kore'yle görüşmeye başlamayı kabul etmesinden dolayı aldanmaması gerektiğine dikkat çekti. "Kuzey Kore'ye baskı uygulamayı kesmek için doğru zaman değil” diyen Kono, Kuzey Kore'nin Güney'le görüşmelere başlamasının yaptırımların işe yaradığı şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Başkan Donald Trump bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin resmi medyasına göre Xi Jinping, Başkan Trump'a Kuzey Kore konusunda gerilimin azalması yönünde kazanılan ivmenin korunması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray ise Trump ve Xi'nin Kuzey ve Güney arasındaki diyaloğun yeniden başlamasının Pyonyang'ın saldırgan tavrında değişikliğe yol açabileceği yönünde umutlu olduklarını kaydetti. Ancak Başkan Trump maksimum baskı politikasını sürdürmekte kararlı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Vancouver'de yapılan toplantıdan ayrı olarak BM yaptırımlarının tam olarak uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Guterres iki Kore arasında iletişim kanallarının açılmış olmasından memnuniyet duyduğunu kaydederken bunun yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye yarayacağını söyledi.

Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze denemelerinden kaçınması için BM tarafından yapılan çağrılara bugüne kadar meydan okudu. Bugünkü toplantının düzenlenmesi, Pyongyang'nın geçen Kasım ayında kıtalararası balistik füze denemesinden sonra kararlaştırılmıştı. Denemenin ardından gerilim tırmanmış, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında sert sözlü atışmalar yaşanmıştı.

Bu gerilimler son haftalarda biraz yumuşarken, Kuzey ve Güney Kore'den temsilciler de iki yıl aradan sonra ilk kez aralarında resmi görüşme yaptı.

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