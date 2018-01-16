Tillerson: ‘Kuzey Kore’ye Baskı Sürdürülmeli’

ABD ve Kanada bugün Kanada'nın Vancouver kentinde, Kuzey Kore'ye nükleer silah programını sona erdirmesi için baskı yapmaya odaklanan bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Kore üzerindeki yaptırımların nasıl daha iyi uygulanacağı ve bu ülkenin BM'nin getirdiği yaptırımları ihlal etmesinin nasıl engelleneceği konularını ele almak üzere 20 civarında ülkeden yetkilileri bir araya getirdi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'yi müzakere masasına çekebilmek için yaptırımlarla uygulanan baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Tillerson, Kuzey Kore'nin müttefikler arasındaki dayanışmayı bozmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve Kuzey Kore'nin nükleer silah programını terk etmesi karşılığında Amerika ve Güney Kore'nin bölgedeki askeri tatbikatlarını sona erdirmesi yönündeki

Çin-Rus önerisini bir kez daha reddetti.

1950-53 Kore Savaşı sırasında Güney Kore'yi destekleyen ülkelerin bir araya geldiği Vancouver toplantısının amacı Washington liderliğindeki "maksimum baskı” kampanyasının etkisini arttırmak ve Pyonyang'ın yaptırımlardan kaçma çabasıyla mücadele etmek.