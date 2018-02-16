Tillerson: ‘Menbiç’in Müttefiklerimizin Kontrolu Altında Olmasını İstiyoruz’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’nin askeri operasyon düzenleme ihtimalini gündeme taşıdığı Menbiç konusunda, “ABD, Menbiç’in bizim müttefik kuvvetlerimizin kontrolü altında olmasını istiyor. Başka herhangi bir gücün buraya tekrar girmesini istemiyoruz. Bu bizim tartışmalarımızın önemli noktalarından biri olacak. (Ortak mekanizmada) Öncelikle Menbiç konusunu ele alacağız” dedi. Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşme ve ortak basın açıklaması için tarihi Ankara Palas’taydı. Ev sahibi Çavuşoğlu, ilk kez Ankara Palas’a misafir olduğu için Tillerson’a görüşmelere geçilmeden önce binayı gezdirdi. Çavuşoğlu, Ankara Palas duvarlarında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günlerinden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün fotoğraflarını gösterdi. Çavuşoğlu, Tillerson’a hemen Palas’ın karşısındaki tarihi İkinci Meclis Binası hakkında bilgi verdiği, Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülere de yansıdı. Tillerson, konuşmasında, Türkiye’nin terör yapılanması olduğunu belirttiği PYD-YPG örgütlerini dile getirmedi ve ABD’nin IŞİD terör örgütüyle mücadelesi çerçevesinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yapısına destek verdiğini yineledi. Tillerson, “Dün Sayın Erdoğan, bugün sayın Dışişleri Bakanı’na her zaman SDG’ye sağladığımız desteğin sınırlı olacağı ve zaman sınırı olacağını ilettik” ifadesini kullandı. Tillerson, “Türkiye'nin güvenli bir şekilde sınırlarını korumasını tabii ki ciddiye alıyoruz. NATO ittifakında herhangi bir üyemizin böyle bir endişesi olduğunda tabii ki bunu ciddiye alıyoruz” açıklaması yaptı.

Tillerson, Türk gazeteci tarafından “Türkiye ile yaşanan gerginliklere çözüm önerileriniz var mı? Menbiç'ten askerlerinizi çekmeyi planlıyor musunuz?” sorusu üzerine iki ülke arasında öncelikle Menbiç’in ele alınacağını açıkladı. Tillerson, ilişkilerdeki gerginliğe çözüm bakımından toplantı sonrasında yayımlanan “stratejik ortaklık” açıklamasını anımsatarak, Erdoğan ile yaptığı görüşmede de kritik öneme sahip konulara ilişkin çözüm tekliflerini sunduklarını söyledi. Tillerson, ABD’nin önerdiği çözüm teklifleri çerçevesinde “stratejik ortaklık” açıklamasında belirtileceği üzere Türkiye ile ortak çalışmayı taahhüt ettiklerini ifade etti. Tillerson’ın en dikkat çekici açıklaması ise Suriye ve Menbiç başlıklarında oldu. ABD Dışişleri Bakanı, özetle, “Suriye’deki hedeflerimiz tamamen örtüşüyor. Hiçbir farklılık yok. Suriye'de bölünme olmadan çözüme ulaşmak istiyoruz. Burayı DAEŞ’ten kurtarmak, mültecilerin geri dönmemesini sağlamak, bağımsız ve demokratik Suriye'yi kurmak istiyoruz. Diğer terörist gruplara karşı da çalışmalarımızı sürdürdüğümüzde bir koordinasyon gerçekleştireceğiz ve o bölgelerde kim egemen olacak ona karar vereceğiz. Teröristleri temizledikten sonra buraları önceden oraları yaşayan insanlara geri vereceğiz. Menbiç öncelikli konumuz, stratejik olarak önemli. ABD, Menbiç’in bizim müttefik kuvvetlerimizin kontrolü altında olmasını istiyor. Başka herhangi bir gücün buraya tekrar girmesini istemiyoruz. Bu bizim tartışmalarımızın önemli noktalarından biri olacak. (Ortak mekanizmada) Öncelikle Menbiç konusunu ele alacağız. Kuzey Suriye’nin tamamı üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu noktada Tillerson’ın, Menbiç’in kontrolü konusunda “müttefikler” ifadesiyle hali hazırdaki PYD-YPG yapılanmasını mı kast ettiği gündeme geldi. Tillerson’un “Başka herhangi bir gücün buraya tekrar girmesini istemiyoruz” ifadesiyle de Menbiç’e yönelik Türkiye’nin olası bir operasyonuna ikna olmadığı da kulislerde yorumlandı. Tillerson, Suriye konusundaki sözlerine ilaveten “Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli ve stratejiktir. Türkiye ile Suriye'de birlikte çalışmamız önemli. Suriye’de gerilimin artmamasına çalıyoruz. SDG’ye sağladığımız desteğin sınırlı olacağını aktardık” ifadelerini de ekledi. “Türkiye ile aşama aşama ilerleyeceğiz” ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye yaptığı ziyarette en önemli tartışma başlığını, ikili ilişkilerde, nereye gelindiği konusunun oluşturduğunu söyledi. Tillerson, “Sayın Çavuşoğlu’nun da belirttiği gibi ilişkilerimiz bir kriz ortasında. Biz bu noktaya nasıl geldiğimizi de konuşabiliriz ama bunu yararlı bulmuyoruz. Yapılacak çalışmalarımız var, bu noktadan artık yalnız hareket etmeyeceğiz, Amerika bir şey, Türkiye başka bir şey yapıyor olmayacak. DAEŞ’e karşı başarılı olacağız, başka terörist gruplara karşı birlikte çalışacağız. Yapılacak çok iş var. Halen Suriye içerisinde ciddi ve önemli bir konu var. Hedefimiz konusunda netleştik, anlaştık. Aşama aşama ilerleyeceğiz” dedi.