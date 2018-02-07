Tillerson: ‘Rusya Şimdiden Ara Seçimlere Müdahale Etmeye Çalışıyor’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya’nın daha şimdiden ABD’de bu yıl yapılacak Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını söyledi.
Fox News televizyonuna konuşan Tillerson, “Rusya’nın ABD’de bu yılki seçimlere müdahale etmeye çalışacağı yönünde istihbarat olup-olmadığı” sorusunu yanıtladı.
Tillerson, “Rusya’nın seçimlere müdahale edebilmesinin birçok yolu, kullanabilecekleri çok farklı araçlar var. Belirli davranışlar görüyoruz. Avrupa’da olan seçimlerde Rusya’nın bazı parmak izlerini görüyoruz ve Avrupalılar da bunu bizimle paylaştılar. Bu yarıkürede benzer faaliyetler gözlemliyoruz” diye konuştu.
Bir soru üzerine, bu faaliyetlerin ABD’ye de uzandığını ifade eden Tillerson, “Rusya’ya şunu söylemeye devam etmemiz önemli: ‘Ne yapmakta olduğunuzu görmediğimizi sanıyorsanız, görüyoruz. Buna son vermelisiniz. Eğer son vermezseniz, maruz kalacağınız neticelere davet çıkarmış olacaksınız” dedi.
Tillerson, ABD’nin 2016 seçimlerine göre şimdi daha hazırlıklı olup-olmadığı sorusunu da, “Daha iyi hazırlıklıyız diyebileceğimden emin değilim çünkü Ruslar da kendini yeni duruma uyarlıyor. Eğer niyetleri müdahale etmekse bunun yollarını buluyorlar. Adımlar atabiliriz ama bunu yapmaya karar verdikleri zaman önceden önüne geçmek çok zor” şeklinde yanıtladı.
Suriye konusunda bir soru üzerine, Suriye’de tekrar kimyasal silahların kullanıldığı yönündeki haberlerden çok kaygı duyduklarını belirten Tillerson, varlık gösterdikleri ve koalisyon güçleriyle birlikte çalıştıkları bölgelerde IŞİD sonrası istikrarı sağlayabildiklerini söyledi.
Suriye’deki “bu çok zor ve karmaşık” vaziyette Ruslarla da elden geldiğince birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Tillerson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bildiğiniz gibi, Rusya, İran ve Türkiye batı ve kuzeybatıdaki bazı bölgeleri istikrara kavuşturma konusunda çalışmaktalar. Ancak buralar daha karmaşık bölgeler arasında yer alıyor. Ateşkes anlaşmalarının uygulanabileceğini, şiddetin sona ereceğini ve tarafları Cenevre’de müzakere masasına oturtabileceğimizi umuyoruz. Cenevre görüşmelerini yeniden canlandırdığımıza inanıyoruz ve iki tarafın tüm Suriyeliler’in oy kullanacağı seçimlerin hazırlıkları kapsamında yeni bir anayasanın yazımı için ciddi müzakerelere gireceğinden umutluyuz. Ancak ilk adım olarak bu kimyasal silahların kullanımını durdurmalıyız. Rusya’nın bu noktada çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz.”
Ancak şu anda Rusya’nın bu rolü oynuyor görünmediğini kaydeden Tillerson, Rusya’yı Esat rejimine destek vermekle eleştirerek, “Rusya bu konuda farklı bir konuma taşınmalı. Esat rejimine baskı uygulayabilirler ve ‘Buna son verin’ diyebilirler” diye konuştu.
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