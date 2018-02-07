Tillerson: ‘Rusya Şimdiden Ara Seçimlere Müdahale Etmeye Çalışıyor’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya’nın daha şimdiden ABD’de bu yıl yapılacak Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Fox News televizyonuna konuşan Tillerson, “Rusya’nın ABD’de bu yılki seçimlere müdahale etmeye çalışacağı yönünde istihbarat olup-olmadığı” sorusunu yanıtladı.

Tillerson, “Rusya’nın seçimlere müdahale edebilmesinin birçok yolu, kullanabilecekleri çok farklı araçlar var. Belirli davranışlar görüyoruz. Avrupa’da olan seçimlerde Rusya’nın bazı parmak izlerini görüyoruz ve Avrupalılar da bunu bizimle paylaştılar. Bu yarıkürede benzer faaliyetler gözlemliyoruz” diye konuştu.

Bir soru üzerine, bu faaliyetlerin ABD’ye de uzandığını ifade eden Tillerson, “Rusya’ya şunu söylemeye devam etmemiz önemli: ‘Ne yapmakta olduğunuzu görmediğimizi sanıyorsanız, görüyoruz. Buna son vermelisiniz. Eğer son vermezseniz, maruz kalacağınız neticelere davet çıkarmış olacaksınız” dedi.

Tillerson, ABD’nin 2016 seçimlerine göre şimdi daha hazırlıklı olup-olmadığı sorusunu da, “Daha iyi hazırlıklıyız diyebileceğimden emin değilim çünkü Ruslar da kendini yeni duruma uyarlıyor. Eğer niyetleri müdahale etmekse bunun yollarını buluyorlar. Adımlar atabiliriz ama bunu yapmaya karar verdikleri zaman önceden önüne geçmek çok zor” şeklinde yanıtladı.