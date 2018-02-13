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Tillerson: Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerden kaygılıyız

13.02.2018 12:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara ziyareti öncesi Afrin operasyonuyla ilgili konuştu.

Tillerson, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerden "kaygılı" olduklarını söyledi.Ortadoğu gezisi kapsamında Ürdün'e giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li Bakan, "Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişelerinin farkındayız, ancak Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler kaygı yaratıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Tillerson'un bu hafta içerisinde Ankara'yı ziyaret etmesinin beklendiğini açıklamıştı. Görüşmede Suriye'deki durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu: İlişkilerimiz kritik noktada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında ABD 'ye sert mesajlar vermişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, ABD ile son dönemde en büyük ihtilaf konularından birini oluşturan Suriye konusuna değinerek ''YPG'lilerin Menbiç'e Amerikan askerlerince getirildiğini'' ve ''ABD'nin Menbiç operasyonu sonrası YPG'li teröristleri Fırat'ın doğusuna gönderme sözünü de tutmadığını'' söyledi.

Bakan, ''Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine yönelik "Zeytin Dalı" operasyonu 20 Ocak'tan bu yana sürüyor. Türkiye'nin operasyonu Amerikan askerlerinin konuşlandırıldığı Menbiç'e genişletmek istemesi, iki NATO ülkesi arasında çatışma meydana gelmesi ihtimalini gündeme getirmişti.

rtr,dpa/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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